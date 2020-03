नई दिल्लीः कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने अपनी मुहिम शुरू कर दी है. देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है. राजधानी दिल्ली में वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्फ्यू घोषित किया गया है और सीएम केजरीवाल ने कहा है कि जो भी इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसी के मद्देनजर प्रशासन ने मंगलवार की सुबह शाहीन बाग को खाली कराने की कार्रवाई की.

प्रदर्शन स्थल को खाली कराने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी सुबह पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को समझाया और अपील की वह इस जगह को खाली कर दें. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां लगे टेंट को हटा दिया और प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है.

Delhi: Delhi Police clears the protest site in Shaheen Bagh area, amid complete lockdown in the national capital, in wake of #COVID19 pic.twitter.com/4IYvGCqyFL

— ANI (@ANI) March 24, 2020