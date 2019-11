नई दिल्लीः वकीलों के साथ झड़प के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के विरोध में मंगलवार को सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने यहां पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. पुलिस कर्मियों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब वकीलों द्वारा एक पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ. मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों ने तख्तियां ले रखी थीं जिन पर लिखा था, ‘‘पुलिस वर्दी में हम इंसान हैं’’ और ‘‘रक्षा करने वालों को सुरक्षा की जरूरत’’.

प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों के बीच पहुंचे पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने कहा कि हमें अपने विरोध में यह ध्यान रखना होगा कि हम कानून न तोड़े. उन्होंने कहा कि विरोध करने का यह मतलब नहीं है कि हम कानून अपने हाथ में ले ले, कश्मिनर ने पुलिस कर्मियों से कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमें न्याय जरूर मिलेगा.

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा की पुलिस वालों से मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों से काम पर लौट जाने की भी अपील की. बता दें प्रदर्शनकारी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रहे हैं.

Delhi Commissioner of Police Amulya Patnaik addresses the police personnel protesting at the Police Head Quarters (PHQ) in ITO: In last few days, there have been certain incidents in the capital which we handled very well. The situation is improving after that. pic.twitter.com/5OWey3TimM

— ANI (@ANI) November 5, 2019