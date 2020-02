नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 10 छात्रों को नोटिस देकर उनसे 15 दिसंबर की हिंसा के मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है. जिन छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनमें कुछ ऐसे भी छात्र हैं, जिन्हें घटना की रात हिरासत में लिया गया था. इसमें से कुछ की पहचान हाल में सामने आए सीसीटीवी के वीडियो क्लिप्स के जरिए की गई है. उनसे गुरुवार को पूछताछ में हाजिर रहने के लिए कहा गया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर पहुंची और छात्रों को नोटिस थमाए थे.

Delhi Police Sources: Delhi Police Crime Branch has issued notices to 10 students of Jamia Millia Islamia University, for questioning today. These students have been identified through the CCTV visuals of the University.

