BJP पर विधायक खरीदने की कोशिश का आरोप, दिल्ली पुलिस नोटिस देने पहुंची AAP नेता आतिशी के घर

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों की ‘‘खरीद-फरोख्त’’ के प्रयास के आरोपों के संबंध में नोटिस देने दिल्ली की मंत्री आतिशी के आवास पर पहुंचे. सूत्रों ने बताया कि आतिशी अपने आवास पर मौजूद नहीं थीं. मंत्री ने अपने कार्यालय के कर्मचारियों को नोटिस लेने का निर्देश दिया.

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘टीम आतिशी को नोटिस देने फिर जाएगी. वह आज सुबह अपने घर में मौजूद नहीं थीं.’’ इससे एक दिन पहले क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देकर उनसे भाजपा की तरफ से ‘आप’ के सात विधायकों को खरीदने की कोशिश संबंधी उनके दावों की जांच में तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा.

#WATCH | A team of Delhi Police Crime Branch officials arrive at the residence of Delhi Minister and AAP leader Atishi

Police officials are here to serve notice in connection with Aam Aadmi Party’s allegation against BJP “of trying to buy AAP MLAs”. pic.twitter.com/nHCj1GSCAs

