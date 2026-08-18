EnglishHindi

'30 हजार की भीड़ को संभाल रहे थे...', जंतर-मंतर प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की सफाई, SC को बताया क्यों बिगड़े थे हालात

दिल्ली पुलिस ने छात्र प्रदर्शन के दौरान ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों से इनकार किया. पुलिस के मुताबिक 30 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए 5 हजार से ज्यादा जवान तैनात थे.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 18, 2026, 11:29 AM IST
'30 हजार की भीड़ को संभाल रहे थे...', जंतर-मंतर प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की सफाई, SC को बताया क्यों बिगड़े थे हालात
दिल्ली पुलिस (सांकेतिक तस्वीर)
  • दिल्ली पुलिस ने 30 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के बीच 5 हजार से अधिक जवान तैनात होने की बात कही.
  • पुलिस के मुताबिक भीड़ के कुछ हिस्सों ने कई स्तर की बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की.
  • पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग संसद की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था.
  • सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब कथित पुलिस ज्यादती की जांच की मांग वाली चार याचिकाओं से जुड़ा है.

दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठे सवालों के बीच दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मौके पर हजारों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सीमित संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन में 30 हजार से अधिक लोग मौजूद थे, जबकि भीड़ को संभालने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. पुलिस का कहना है कि शुरुआत में स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षा के कई स्तर बनाए गए थे.

और पढ़ें: दिल्ली के नेहरू प्लेस में अचानक ऐसा क्या हुआ? पुलिस के साथ NSG कमांडो ने घेर लिया पूरा इलाका

पुलिस ने क्या कुछ कहा?

पुलिस के अनुसार, हालात उस समय तेजी से बिगड़े जब भीड़ के कुछ हिस्सों ने बैरिकेडिंग की कई परतों को पार करने की कोशिश की. पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग आगे बढ़ते हुए संसद की ओर जाने का प्रयास कर रहा था. इसके बाद मौके पर तनाव बढ़ गया और स्थिति हिंसक हो गई.

दिल्ली पुलिस ने यह जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एक काउंटर-अफिडेविट के जरिए दिया है. यह हलफनामा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा की ओर से दाखिल किया गया है. पुलिस ने इसे अदालत के सामने लगाए गए उन आरोपों के जवाब के तौर पर पेश किया है, जिनमें प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती की जांच की मांग की गई थी.

मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर कई याचिकाओं से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं ने कथित पुलिस excesses की जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है. पुलिस की ओर से दाखिल जवाब को इन याचिकाओं से जुड़े चार मामलों में साझा जवाब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाना है.

पुलिस के सामने किस तरह की चुनौती थी?

पुलिस ने अपने हलफनामे में भीड़ के आकार और उपलब्ध पुलिस बल का उल्लेख करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि सुरक्षा बलों के सामने मौके पर किस तरह की चुनौती थी. उसका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिक जिम्मेदारी थी.

इस मामले में मुख्य सवाल पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के व्यवहार, दोनों को लेकर है. एक ओर प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं, वहीं पुलिस का पक्ष है कि बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश के बाद हालात नियंत्रण से बाहर होने लगे.

अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पुलिस का यह जवाब उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण होगा, जिनमें पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र और निगरानी में जांच की मांग की गई है. अदालत पुलिस के दावों और प्रदर्शनकारियों की शिकायतों को देखते हुए आगे की दिशा तय कर सकती है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.