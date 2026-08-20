EnglishHindi

21 अगस्त को जंतर मंतर पर नहीं होगा प्रोटेस्ट, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी मंजूरी; जानिए कौन लोग कर रहे थे प्रदर्शन की तैयारी

दिल्ली पुलिस ने 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार से जुड़े प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी. सोशल मीडिया पर वायरल अनुमति के वीडियो को फर्जी बताया.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 20, 2026, 8:44 PM IST
jantar mantar protest
21 अगस्त को जंतर मंतर पर नहीं होगा प्रोटेस्ट (Image: AI)

दिल्ली पुलिस ने 20 अगस्त को साफ किया कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार के मुद्दे को लेकर किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियो को फर्जी और भ्रामक बताया, जिनमें प्रदर्शन के लिए अनुमति मिलने का दावा किया जा रहा था. पुलिस ने कहा कि लोगों को सोशल मीडिया पर सामने आने वाली किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करनी चाहिए. बिना जांचे किसी वीडियो या पोस्ट को शेयर करने से गलत जानकारी फैल सकती है.

नई दिल्ली जिले में पहले से लागू हैं प्रतिबंध

पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है. इसके तहत विरोध प्रदर्शन, जुलूस, मार्च और पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है. ऐसे में 21 अगस्त को जंतर मंतर पर किसी प्रदर्शन के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इन नियमों का ध्यान रखें और सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट जानकारी के आधार पर कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिश न करें.

और पढ़ें: PM मोदी और गृहमंत्री को सोने नहीं देंगे... जंतर-मंतर में छात्रों की पिटाई पर राहुल गांधी ने फिर मांगा जवाब

‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ पेज ने किया था प्रदर्शन का आह्वान

दरअसल, 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन का आह्वान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram के ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ नाम के पेज से किया गया था. इस पेज की ओर से लोगों से शुक्रवार को जंतर मंतर पहुंचने की अपील की गई थी. इसके बाद प्रदर्शन को पुलिस की अनुमति मिलने से जुड़े वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगे. दिल्ली पुलिस ने इन दावों को गलत बताते हुए साफ कर दिया कि इस प्रदर्शन के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई है.

फर्जी जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी

दिल्ली पुलिस ने लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली असत्यापित सामग्री को आगे शेयर या फॉरवर्ड नहीं करने की सलाह दी है. पुलिस ने कहा कि फर्जी सूचना तैयार करने या उसे जानबूझकर फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में किसी भी प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी देखने पर पहले पुलिस या संबंधित आधिकारिक माध्यम से उसकी पुष्टि करना बेहतर रहेगा. इससे गलत खबर फैलने के साथ-साथ लोगों को किसी परेशानी में पड़ने से भी बचाया जा सकता है.

जंतर मंतर पर पहले भी हो चुका है बड़ा प्रदर्शन

जंतर मंतर दिल्ली में लंबे समय से अलग-अलग मुद्दों पर प्रदर्शन का प्रमुख स्थान रहा है. हाल ही में NEET पेपर लीक और शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर भी छात्रों ने यहां प्रदर्शन किया था. 20 जुलाई को हुए इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबर सामने आई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर और देशभर में छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का फैसला किया था. ऐसे में 21 अगस्त के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले ही अपनी स्थिति साफ कर दी है.

(इनपुट: PTI/भाषा)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.