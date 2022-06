नेशनल हेराल्ड (National Herald) अखबार से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आज (13 जून) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होना है. इसके विरोध में कांग्रेस ने देश भर में ED दफ्तरों के सामने ‘सत्याग्रह रैली’ निकालने का ऐलान किया है. हालांकि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कांग्रेस की ‘सत्याग्रह रैली’ को इजाजत नहीं दी है. दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक, रैली के लिए परमिशन मांगी गई थी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई है. पुलिस अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि नई दिल्ली इलाके में बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ के मार्च को इजाजत नहीं दी जा सकती.Also Read - इस साल 99 आतंकी मारे गए, खिलाड़ियों में चले लात घूंसे, फैशन डिजाइनर की सुसाइड... पढ़ें आज की बड़ी ख़बरें

Delhi police deny permission to a Congress rally which was supposed to be taken out tomorrow, June 13 by the party leaders & workers from AICC HQ at 24, Akbar Road to ED office at APJ Abdul Kalam Road in view of communal & law&order situation in district: DCP, New Delhi District

