कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने अडाणी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग और विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर शुक्रवार को संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला. विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया. हिरासत में लेने के दौरान विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की. विपक्षी नेताओं आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश में लोकतंत्र और विपक्ष को खत्म करना चाहती है.

विपक्ष के इस मार्च की अगुवाई कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सभी दलों के सांसद और सदन के नेता जेपीसी की मांग को लेकर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं. एक बात स्पष्ट है कि मोदी जी जनता से कुछ छिपाना चाहते हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसे लोग हजारों करोड़ रुपये लेकर भाग गए… हम अडाणी की बात कर रहे थे तो भाजपा के लोग ओबीसी की बात ला रहे हैं. जो लोग पैसे लेकर भागे हैं, उनसे ओबीसी का क्या मतलब है.