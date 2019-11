नई दिल्‍ली: देश में राजधानी में सोमवार को लागू ऑड- ईवेन (Odd-Even) योजना के नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों को भारी पड़ गया. नियमों के पालन नहीं करने के पीछे बताए गए इनके बहाने भी काम नहीं आया और अच्‍छा खासा बड़ा हर्जाना 4-4 हजार रुपए तक भरना पड़ गया. आज 4 नवंबर होने के चलते दिल्‍ली में सिर्फ इवेन नंबर के वाहन चल सकते हैं. ऐसे वाहन जिनके नंबर के अंत का अंक 0, 2, 4, 6, या 8, हो, वही वाहन सड़कों पर चल सकते हैं.

दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने एक कार को आईटीओ के पास पकड़ा, जिसकी कार का नंबर ऑड है. ड्राइवर ने कहा, मैं नोएडा में रहता हूं. मैं कल रात किसी काम से आया था. मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आज से Odd-Even स्‍कीम लागू हो रही है.

