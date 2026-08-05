दिल्ली पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर, 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा मरीज... आखिर कैसे करता है काम?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर अपनी तेजी और बेहतर व्यवस्था का उदाहरण पेश किया. लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हैदराबाद जा रहे एक मरीज को समय पर फ्लाइट तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने खास ग्रीन कॉरिडोर बनाया. इसकी मदद से भारी ट्रैफिक के बावजूद एंबुलेंस करीब 20 किलोमीटर का सफर सिर्फ 20 से 22 मिनट में तय कर एयरपोर्ट पहुंच गई. समय पर फ्लाइट मिलने से मरीज अपनी सर्जरी के लिए हैदराबाद रवाना हो सका. दरअसल मंगलवार शाम करीब 4.30 बजे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सूचना मिली कि सर गंगा राम अस्पताल से एक लीवर ट्रांसप्लांट मरीज को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आईजीआई) एयरपोर्ट पहुंचाना है. मरीज को हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट पकड़नी थी. सूचना मिलते ही करोल बाग ट्रैफिक सर्किल की टीम तुरंत सक्रिय हो गई और पूरे रूट पर ग्रीन कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू कर दी.
ट्रैफिक पुलिस ने सभी अधिकारियों के बीच रियल टाइम समन्वय के लिए एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाया. हेड कांस्टेबल हेमराज और सुखविंदर मोटरसाइकिल से एंबुलेंस के आगे-आगे चलते रहे और रास्ता खाली कराते गए. वहीं अन्य पुलिसकर्मी लगातार ट्रैफिक की निगरानी करते रहे ताकि कहीं भी जाम की स्थिति ना बने.
ग्रीन कॉरिडोर एक ऐसा विशेष ट्रैफिक रूट होता है, जिसे किसी गंभीर मरीज, अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) या अन्य आपातकालीन स्थिति में तैयार किया जाता है. इस दौरान ट्रैफिक सिग्नल और रास्ते को इस तरह नियंत्रित किया जाता है कि एंबुलेंस बिना रुके तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच सके. इससे मरीज का कीमती समय बचता है और इलाज की संभावना बढ़ जाती है.
शाम के व्यस्त ट्रैफिक के बावजूद एंबुलेंस तय समय में आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-4 पहुंच गई. इसके बाद मरीज समय पर हैदराबाद की फ्लाइट पकड़ सका, जहां उसकी लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी पहले से तय थी.
मरीज के परिजनों ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का धन्यवाद किया. उनका कहना था कि अगर पुलिस इतनी तेजी से मदद नहीं करती तो मरीज की मेडिकल यात्रा प्रभावित हो सकती थी. पुलिस की तत्परता की वजह से पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकी.
यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसा किया हो. कुछ महीने पहले आईपीएल मैच के दौरान भी पुलिस ने घायल क्रिकेटर लुंगी एनगिडी को अरुण जेटली स्टेडियम से अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया था. उस समय एंबुलेंस सिर्फ 11 मिनट में अस्पताल पहुंच गई थी. (आईएनएस इनपुट्स)