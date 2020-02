नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पैसे से सबंधित विवाद में तीन बच्चों समेत एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. 30 हजार रुपए की उधारी को लेकर हुए विवाद के चलते यह पांच हत्‍याएं हुईं थी. यह मामला दिल्‍ली पुलिस ने दूसरे दिन सुलझा लिया है.

पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की पहचान प्रभु मिश्रा के रूप में हुई है. वह पीड़ित परिवार का रिश्तेदार है.

पूर्वी रेंज के संयुक्त पुलिस कमिश्‍नर आलोक कुमार ने कहा, अभियुक्त 28 वर्षीय है और उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. उसने कहा है कि वह पैसे को लेकर मृतक के साथ झगड़ा कर रहा था, जिसके बाद उसने महिला और उसके बच्चों को लोहे की रॉड से मार दिया. बाद में, उसने महिला के पति को मार डाला. आगे की जांच जारी है.

Alok Kumar, Joint CP Eastern Range: Accused is 28-year-old and has been arrested from Delhi. He has said that he got into fight with deceased over money after which he killed the woman&her children with an iron rod. Later, he killed the woman’s husband. Further investigation on. https://t.co/VKDylQp1Fu pic.twitter.com/4t80SYOgmN

— ANI (@ANI) February 13, 2020