नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने भीम आर्मी को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ शुक्रवार को जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी. पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि भीम आर्मी के इस मार्च में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के भाग ले सकते हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ सकती है.

लाल किले के निकट बृहस्पतिवार से ही सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है यानी वहां चार या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है. उल्लेखनीय है कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए छात्रों, कार्यकर्ताओं और विपक्ष के नेताओं समेत हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किये, वहीं कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं.

Delhi Police has denied permission to Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad for a march from Jama Masjid to Jantar Mantar today. #CitizenshipAmendmentAct (file pic) pic.twitter.com/zz5P4OtxOh

— ANI (@ANI) December 20, 2019