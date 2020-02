नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) में जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल (Head Constable Rattan Lal) का अंतिम संस्कार कर दिया है. पूरे सम्मान के साथ रतन लाल का संस्कार किया गया. इस दौरान मौजूद पुलिस ने सलामी दी. अंतिम संस्कार के दौरान गांव और आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

राजस्थान के सीकर स्थित गांव में रतन लाल की पत्नी, बच्चों और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस करुण क्रंदन को देख हर किसी की आँखें नम हो गईं. गांव के लोगों ने उनकी शहादत को सलाम किया. इलाके में उनकी शहादत पर शोक की लहर है.

इससे पहले हिंसा के दौरान जान गंवाने पुलिसकर्मी रतन लाल को शहीद का दर्जा देने की मांग करते हुए गाँव के लोगों ने धरना दिया था. राजस्थान के सदीनसर में परिजन व गाँव के लोग धरने पर बैठ गए थे. ये लोग रतनलाल को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग सरकार से कर रहे थे.

