नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर झड़प के दौरान सोमवार को दिल्ली पुलिस के एक हेड कॉन्‍स्टेबल रतन लाल Head Constable Rattan Lal की जान चली गई. इस दुखद हादसे एक पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. शहीद पुलिसकर्मी के परिवार में पत्‍नी, दो दो बेटियां और एक बेटा बिलखते हुए पीछे रह गए हैं.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हेड कॉन्‍स्टेबल रतन लाल (42) सहायक पुलिस आयुक्त, गोकलपुरी के कार्यालय office of ACP/Gokalpuri में तैनात थे. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी बताया कि शहीद हेड कांस्टेबल रतनलाल उनके पीछे पत्‍नी, दो बेटियां और एक बेटा है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर किए गए पथराव में वह घायल हो गए थे. रतन लाल मूल रूप से राजस्थान के सीकर के रहने वाले थे और 1998 में दिल्ली पुलिस में कॉन्‍स्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है.

Delhi Police Head Constable Rattan Lal lost his life today during clashes between two groups in Delhi’s Gokulpuri. He was a native of Sikar, Rajasthan. He joined Delhi Police as Constable in’98. He was posted in the office of ACP/Gokalpuri.He is survived by his wife & 3 children. pic.twitter.com/6ldKt3nsbb

