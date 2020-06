नई दिल्लीः देश में कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन के बीच साइबर क्राइम में खूब वृद्धि हुई है. आए दिन साइबर क्राइम के नए-नए मामले सामने आ रहे हैं. इस बीच WhatsApp के जरिए भी फ्रॉड हो रहा है, जिसके जरिए लोगों के अकाउंट पर हाथ साफ किया जा रहा है. ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी WhatsApp फ्रॉड को लेकर लोगों को अलर्ट किया है और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले फ्रॉड को लेकर सावधान रहने के लिए कहा है. WhatsApp के हो रहे फ्रॉड में धोखेबाज यूजर्स की सारी जानकारी ले लेते हैं और फिर यूजर को लॉक कर देता है. WhatsApp हाईजैकिंग के जरिए फ्रॉड लोगों के अकाउटं पर भी हाथ साफ कर रहे हैं. Also Read - जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही रहेंगे निलंबित पुलिस अधिकारी दविंदर सिंह, NIA ने कहा- जल्द दाखिल होगी चार्जशीट

दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम डिवीजन ने ट्वीट करते हुए लोगों को इससे सावधान रहने के लिए कहा है. साइबर क्राइम डिवीजन ने अपने ट्वीट में बताया है कि कैसे ये हैकर्स पहले लोगों का अकाउंट हैक करते हैं और फिर उन्हें लॉक कर देते हैं. इसके बाद वह यूजर से संबंधित व्यक्ति से बात करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि ये वही हैं. इसके बाद वह उनसे उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से संबंधित जानकारी हासिल करते हैं और फिर बैंक अकाउंट भी हैक कर लेते हैं. ऐसे में लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.

Cyber Safety Information – 🔐 Hijacking of WhatsApp Accounts.

Threat – Attackers obtain WhatsApp verification PIN from target using a fake account with official WhatsApp logo as display picture to trick users into believing that it is the official account of WhatsApp tech. team pic.twitter.com/m7mEytxibY

— DCP Cybercrime (@DCP_CCC_Delhi) June 18, 2020