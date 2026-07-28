CJP प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने फेसबुक-इंस्टा, X और यूट्यूब को भेजा नोटिस

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, CJP आंदोलन और हिंसा के दौरान इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हजारों की संख्या में फर्जी पोस्ट, एडिटेड तस्वीरें और डीपफेक वीडियो अपलोड किए गए थे.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 28, 2026, 10:50 PM IST
CJP प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने फेसबुक-इंस्टा, X और यूट्यूब को भेजा नोटिस
जंतर-मंतर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में कई पुलिसवाले घायल हुए थे. (ANI)

NEET पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनल तले हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है. फर्जी खबर फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 4 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और यू-ट्यूब को नोटिस जारी किया है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया पोस्ट्स की पहचान की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. आपत्तिजनक तस्वीरें भी पोस्ट की गई हैं. दिल्ली पुलिस इस तरह के कॉन्टेंट की पहचान करने के लिए लगातार निगरानी कर रही है. नोटिस में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर झूठा नैरेटिव और भ्रामक जानकारियां फैलाने का आरोप है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने फर्जी पोस्ट शेयर करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश की.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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