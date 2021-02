नई दिल्ली: 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) की गिरफ्तार और पांच दिन की रिमांड के बाद अब दो और एक्टिविस्ट के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. पेशे से हाईकोर्ट की वकील और पर्यावरण कार्यकर्ता निकिता जैकब (Nikita Jacob) के खिलाफ गैर जमानरी वारंट जारी किया गया है. निकिता के साथ ही शांतनु के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है. Also Read - Activist Disha Ravi Arrested Over Toolkit: ‘टूलकिट’ साझा करने के मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि बेंगलुरू से गिरफ्तार

निकिता और शांतनु पर आरोप है कि इन दोनों ने वही टूलकिट शेयर किया था, जो दिशा रवि ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था. किसान आंदोलन से जुडी इस टूलकिट में आंदोलन से जुड़ी बातें थीं. पुलिस का दावा है कि आंदोलन के जरिये किस तरह से गड़बड़ी और अशांति फैलाई जाए, इसे लेकर डाटा था. Also Read - आंदोलन को लेकर नहीं बन पा रही कोई बात, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ने कहा, "सरकार का अड़ियल रवैया कायम"

Transit bail application filed by Nikita Jacob in Bombay High Court against the non-bailable warrant issued against her. Matter to be heard tomorrow. Also Read - राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा- 80 लाख करोड़ रुपये का कृषि-कारोबार हड़पेंगे कॉरपोरेट्स, किसान हो जाएंगे बर्बाद

— ANI (@ANI) February 15, 2021