केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर (Delhi Police Commissioner) नियुक्त किया गया है. राकेश अस्थाना वर्तमान सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक थे.

गुजरात कैडर के 1984 बैच के IPS अधिकारी अस्थाना को सेवानिवृत्त होने से तीन दिन पहले दिल्ली पुलिस का प्रमुख बनाया गया है.

SS Seswal, Director General ITBP has been given additional charge of the post of DG, Border Security Force after Rakesh Asthana was appointed as the Delhi Police Commissioner. Asthana held the post of DG BSF.

