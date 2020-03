नई दिल्ली: दिल्ली के शाहीन बाग धरनास्थल के पास रविवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल बम फेंक दिया. पुलिस ने यह जानकारी दी. संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में इस धरनास्थल पर शाहीन बाग की महिलाएं तीन महीने से अधिक समय से धरना दे रही हैं. अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

पुलिस ने बताया कि घटना सुबह करीब 9.30 बजे सुबह हुई. पुलिस को घटनास्थल पर पेट्रोल से भरी करीब पांच-छह बोतलें मिली हैं.

Delhi: Forensic investigation team and Delhi Police officials inspect the site near Shaheen Bagh anti CAA protest where a fire broke out allegedly after a petrol bomb was hurled, earlier today pic.twitter.com/DfQgVTEGJn

