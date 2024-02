'Arvind Kejriwal को ही देंगे नोटिस', दिल्ली CM के घर अफसरों का हंगामा... AAP ने कहा- पुलिस सिर्फ नौटंकी करने आई थी

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आवास पर आज नाटकीय घटनाक्रम हुआ. दरअसल, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भाजपा (BJP) द्वारा आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के कुछ विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का प्रयास किए जाने के आरोपों की जांच के सिलसिले में नोटिस तामील करने वहां पहुंची. और अफसर इस बात पर अड़ गए कि नोटिस अरविंद केजरीवाल को ही दिया जाएगा. सीएम आवास के अधिकारियों के कहा कि वह ऐसा क्यों चाहते हैं, जबकि हम खुद नोटिस स्वीकार करने को तैयार हैं. इस बाद का कोई जवाब क्राइम ब्रांच की टीम के पास नहीं था, लेकिन इसे लेकर अधिकारियों को खूब बहस हुई.

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के अधिकारी के नेतृत्व वाली टीम ने इस बात पर जोर दिया कि नोटिस केजरीवाल को ही सौंपा जाएगा क्योंकि यह उनके नाम से है, जबकि मुख्यमंत्री आवास के अधिकारियों ने कहा कि वे नोटिस लेने के लिए तैयार हैं. परिसर के बाहर, आप नेता जैस्मिन शाह को उस कानूनी प्रावधान पर अपराध शाखा के एक अधिकारी से विवरण मांगते देखा गया, जिसके तहत वह केजरीवाल को ही नोटिस सौंपने पर अड़े हुए हैं.

जैस्मिन शाह ने ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा करते हुए पोस्ट किया, ‘‘मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के प्रवेश द्वार के सामने खड़े दिल्ली पुलिस के अधिकारी से यह सामान्य सवाल पूछा: वह किस कानून के तहत मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से नोटिस सौंपने पर जोर दे रहे हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था. यह स्पष्ट है कि वे यहां केवल नौटंकी करने आए हैं.’’

#UPDATE | Delhi Police Crime Branch officials leave from the residence of CM Arvind Kejriwal after serving him notice in connection with Aam Aadmi Party’s allegation against BJP “of trying to buy AAP MLAs”. https://t.co/1cn4bNDiDc

— ANI (@ANI) February 3, 2024