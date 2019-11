नई दिल्‍ली: देश की राजधानी नई दिल्‍ली में बीते 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प का मामला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है. सोमवार को जहां राजधानी समेत कई अन्‍य राज्‍यों के वकीलों के संगठन ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विरोध में हड़ताल में रहे, वहीं, मंगलवार को पुलिसकर्मियों ने दिल्‍ली पुलिस मुख्‍यालय में विरोध प्रदर्शन किया.

तीस हजारी कोर्ट परिसर में पार्किंग को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच भड़की हिंसा के विरोध में मंगलवार को हजारों पुलिसकर्मियों ने आईटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया.

Delhi: Police personnel hold protest outside Police Head Quarters (PHQ), against the clash that broke out between police & lawyers at Tis Hazari Court on 2nd November. pic.twitter.com/FRthXQTk0T

— ANI (@ANI) November 5, 2019