नई दिल्लीः वकीलों द्वारा एक पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाज आज पुलिसकर्मियों ने दिल्ली पुलिस हेडक्वाटर के सामने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी लगातार न्याय की मांग करते रहे. स्पेशल कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर ) आरएस कृष्णैया ने प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को शांत करते हुए कहा, ‘पुलिसवालों का गुस्सा बिल्कुल सही लेकिन मुद्दे को सड़क पर उठाएंगे तो किसको फायदा होगा.’ हालांकि प्रदर्शनकारी जवान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे.

पुलिसकर्मी लगातार भारत माता की जय के नारे लगाते रहे. इस बीच प्रदर्शनकारियों का शांत कराने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्ननर अमूल्य पटनायक ने भी उनसे बात की. उन्होंने कहा कि हमें अनुशासन में रहकर कोई भी काम करना होगा. उन्होंने कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम कानून के रखवाले हैं. पुलिस कमिश्नर के व्यवहार से नाराज प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी हमारा कमिश्नर कैसे हो किरन बेदी जैसा हो के नारे लगाते रहे.

#WATCH Delhi Police personnel raise slogans of “Humara CP (Commissioner of Police) kaisa ho, Kiran Bedi jaisa ho” outside the Police Head Quarters (PHQ) in ITO. They are protesting against the clash that broke out between police & lawyers at Tis Hazari Court on 2nd November. pic.twitter.com/f4Cs7kx9Dr

Delhi Police personnel hold placard with a picture of former Delhi Special CP, Kiran Bedi that reads “We need you”, outside the Police Head Quarters (PHQ) in ITO. They are protesting against the clash that broke out between police & lawyers at Tis Hazari Court on 2nd November. https://t.co/503H4UeQCF pic.twitter.com/EpNKvvrXsM

