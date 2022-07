नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से नेशनल हेराल्ड (National Herald) के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज यानी मंगलवार 26 जुलाई को पूछताछ हुई. सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) सहित तमाम नेता धरने पर बैठे और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. इस दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन उन्हें प्रदर्शन के दौरान भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इस दौरान जब वह काबू में नहीं आ रहे थे तो पुलिसकर्मी उनके बाल पकड़कर खींचते हुए दिखाई दिए.Also Read - Sonia Gandhi लंच ब्रेक के बाद फिर ED दफ्तर पहुंचीं, हिरासत में राहुल गांधी- कांग्रेस का प्रदर्शन जारी | LIVE Updates

पुलिस ने जब श्रीनिवास बीवी को हिरासत में लेने की कोशिश की तो वह काबू में नहीं आ रहे थे. इस दौरान सुरक्षाकर्मी उनसे जोर-जबरदस्ती करते हुए दिए. पुलिसकर्मियों ने उनके बाल खींचे और पकड़कर जबरन गाड़ी में बिठा लिया. देखें श्रीनिवास को हिरासत में लेने का वीडियो.

