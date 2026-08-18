Delhi Police Plea Against Cjp Students Protest In Supreme Court Jantar Mantar Lathicharge
गैर-कानूनी था CJP का संसद मार्च, जंतर-मंतर में कई कई हिस्ट्रीशीटर भी थे शामिल- SC में बोली दिल्ली पुलिस
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस एक्शन के आरोपों की जांच के लिए रिटायर्ड जजों, पूर्व DGP, पूर्व CBI डायरेक्टर समेत अन्य सदस्यों वाली हाई-पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी.
NEET पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में खामियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर चले छात्र आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (18 अगस्त) को सुनवाई हुई. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले 20 जुलाई को छात्रों का संसद मार्च गैरकानूनी था. दिल्ली पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी थी. दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया कि जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में कई हिस्ट्रीशीटर भी आ गए थे.
छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े थे. पुलिस से मारपीट की. पत्थरबाजी हुई. हालात संभालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. हालांकि, पुलिस ने दलील दी कि प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया था.
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस एक्शन के आरोपों की जांच के लिए रिटायर्ड जजों, पूर्व DGP, पूर्व CBI डायरेक्टर समेत अन्य सदस्यों वाली हाई-पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी. वहीं, अन्य सदस्यों के नाम पर सुझाव मिलने के बाद बुधवार (19 अगस्त) को कमेटी गठित करने का आदेश जारी होगा.
जंतर-मंतर में हिस्ट्रीशीटर का क्या रिकॉर्ड?
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर में छात्रों के प्रदर्शन में असामाजिक तत्व और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग भी शामिल थे. करीब 2,873 प्रदर्शनकारियों पर हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती, रेप और पॉक्सो जैसे मामले दर्ज हैं. इन मामलों की जांच SIT करेगी.
CJP के आंदोलन की टाइम लाइन
पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में खामियों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन 20 जून से शुरू हुआ था.
28 जून को सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने छात्रों के पक्ष में भूख हड़ताल शुरू की.
20 जुलाई के ‘संसद चलो’ के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी. इस दिन जंतर-मंतर के आसपास 30 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद थे.
न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए.
पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की रिपोर्ट सामने आई.
इसके बाद 21 से 24 जुलाई के बीच सरकार और CJP की बातचीत हुई. 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया.
इसके बाद सरकार ने CJP की सभी मांगें मानने का ऐलान किया. CJP ने भी इसकी पुष्टि की. इसके बाद 25 जुलाई को ही आंदोलन वापस लिए जाने का ऐलान हुआ.
26 जुलाई को कुल 36 दिन बाद जंतर-मंतर पर CJP का छात्र आंदोलन खत्म हो गया.