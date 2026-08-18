गैर-कानूनी था CJP का संसद मार्च, जंतर-मंतर में कई कई हिस्ट्रीशीटर भी थे शामिल- SC में बोली दिल्ली पुलिस

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस एक्शन के आरोपों की जांच के लिए रिटायर्ड जजों, पूर्व DGP, पूर्व CBI डायरेक्टर समेत अन्य सदस्यों वाली हाई-पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी.

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CJP के बैनर तले छात्रों ने 20 जुलाई को संसद मार्च की कोशिश की थी. (ANI)

NEET पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में खामियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर चले छात्र आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (18 अगस्त) को सुनवाई हुई. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले 20 जुलाई को छात्रों का संसद मार्च गैरकानूनी था. दिल्ली पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी थी. दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया कि जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में कई हिस्ट्रीशीटर भी आ गए थे.

छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े थे. पुलिस से मारपीट की. पत्थरबाजी हुई. हालात संभालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. हालांकि, पुलिस ने दलील दी कि प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया था.

आरोपों की जांच के लिए बनाई जाएगी कमेटी

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस एक्शन के आरोपों की जांच के लिए रिटायर्ड जजों, पूर्व DGP, पूर्व CBI डायरेक्टर समेत अन्य सदस्यों वाली हाई-पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी. वहीं, अन्य सदस्यों के नाम पर सुझाव मिलने के बाद बुधवार (19 अगस्त) को कमेटी गठित करने का आदेश जारी होगा.

जंतर-मंतर में हिस्ट्रीशीटर का क्या रिकॉर्ड?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर में छात्रों के प्रदर्शन में असामाजिक तत्व और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग भी शामिल थे. करीब 2,873 प्रदर्शनकारियों पर हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती, रेप और पॉक्सो जैसे मामले दर्ज हैं. इन मामलों की जांच SIT करेगी.

CJP के आंदोलन की टाइम लाइन