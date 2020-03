नई दिल्ली: दिल्ली के कई इलाकों में रविवार रात करीब आठ बजे के करीब हिंसा की अफवाह फैला दी गई. इसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के जो मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे, उन्हें फिलहाल खोल दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली के सभी इलाकों में शांति है. सभी जगह हालात बिल्कुल सामान्य हैं. दिल्ली पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है.

Delhi Police PRO: We’ve received some panic calls from West Delhi, South East Delhi, Madanpur Khadar, Rajouri Garden, Hari Nagar,& Khayala, please don’t entertain them. Situation is normal at these places.Police are monitoring social media&will take action against rumour mongers. https://t.co/IkdiO9MzDB

— ANI (@ANI) March 1, 2020