नई दिल्ली: पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष (Chairperson of Delhi Commission for Women) स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) से जंतर मंतर परिसर को खाली करने का अनुरोध किया. पुलिस ने एक स्थायी आदेश का हवाला देते हुए यह अनुरोध किया, जिसमें कहा गया है कि शाम पांच बजे के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पर पाबंदी है. हाल में हुई बलात्कार की घटनाओं के विरोध में मालीवाल जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं. पुलिस द्वारा बार-बार विरोध को खत्म करने की मांग को मालीवाल और उनके समर्थकों ने ठुकरा दिया.

MS Randhawa, PRO, Delhi Police on DCW Chief Swati Maliwal’s protest: One can protest only till 5 PM at Jantar Mantar, there are certain guidelines that have to be followed. If she suggests an alternative place like Ramlila Ground for her protest, we can consider the request. https://t.co/wCrQRHAgwD pic.twitter.com/NsMzlyogpB

— ANI (@ANI) December 3, 2019