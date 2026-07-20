'5 हजार पुलिसकर्मी, बैरिकेडिंग और वॉटर कैनन...', 'चलो संसद' मार्च से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस

'चलो संसद' मार्च को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. 5,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं. कई संवेदनशील इलाकों में प्रदर्शन पर रोक, बैरिकेडिंग, वॉटर कैनन और कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 20, 2026, 8:14 AM IST
'5 हजार पुलिसकर्मी, बैरिकेडिंग और वॉटर कैनन...', 'चलो संसद' मार्च से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन प्रस्तावित ‘चलो संसद’ मार्च को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को असाधारण स्तर तक बढ़ा दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना या कानून-व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए व्यापक सुरक्षा योजना लागू की है. इसके तहत 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है.

ये मार्च शिक्षा सुधारों की मांग और कथित परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में आयोजित किया जा रहा है. प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से संसद की तरफ बढ़ने की तैयारी में हैं. हालांकि, पुलिस का कहना है कि इस मार्च के लिए आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई है और नई दिल्ली जिले में पहले से लागू प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी हैं.

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सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई दिल्ली को 15 अलग-अलग सुरक्षा जोनों में बांटा गया है. प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई है, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार प्रदर्शनकारियों की संख्या और उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं.

सुरक्षा घेरा सख्त

राजधानी के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या भीड़ जुटाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. संसद भवन के आसपास, विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, प्रधानमंत्री आवास और अन्य उच्च सुरक्षा वाले इलाकों में सुरक्षा घेरा और सख्त कर दिया गया है. इन क्षेत्रों में अतिरिक्त बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी और लगातार गश्त की व्यवस्था की गई है.

स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन, दंगा नियंत्रण वाहन, रैपिड रिस्पॉन्स टीम और रिजर्व फोर्स को भी तैयार रखा है. जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के लिए स्पेशल टीमें तैनात रहेंगी. इसके अलावा नई दिल्ली क्षेत्र के मेट्रो स्टेशनों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं. हालात के अनुसार कुछ स्टेशनों के संचालन में अस्थायी बदलाव भी किया जा सकता है.

दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच भी पहले से ज्यादा सख्ती के साथ की जा रही है. राजधानी के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके. साथ ही आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

इस बीच आंदोलन से जुड़े नेताओं ने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. उनका कहना है कि आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और अहिंसक रहेगा. अब सबकी नजर इस बात पर है कि संसद सत्र के पहले दिन प्रस्तावित यह मार्च किस तरह आगे बढ़ता है और प्रशासन इसे किस तरह संभालता है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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