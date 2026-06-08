बम-IED भी नहीं पहुंचा पाएंगे नुकसान! 368 करोड़ की होगी लागत, जानें देश का पहला एंटी-टेरर हेडक्वार्टर किन सुविधाओं से होगा लैस 

Delhi Police Special Cell New Office Lodhi Colony: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जल्द ही एक नया और सुरक्षित ठिकाना मिलने वाला है. दिल्ली के लोधी कॉलोनी में देश का पहला एडवांस्ड और पूरी तरह से सुरक्षित एंटी टेरर हेडक्वार्टर तैयार किया जा रहा है. इस हाईटेक इमारत को बनाने में लगभग 368 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. दिल्ली स्पेशल की एंटी-टेरर इमारत आतंकवाद, साइबर अपराध और बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई का मुख्य केंद्र बनेगी.
स्पेशल सेल की 11 मंजिला इमारत पूरी तरह ब्लास्ट-रेजिस्टेंट तकनीक से बनाई जाएगी. इस वजह से किसी भी आतंकी हमले, कार बम या IED विस्फोट का इस पर असर नहीं होगा. इमारत की दीवारें, खिड़कियां और मेन एंट्री गेट बेहद मजबूत सुरक्षा मानकों पर तैयार हो रहे हैं. आज के दौर में सुरक्षा एजेंसियों के मुख्यालय भी आतंकियों के निशाने पर रहते हैं. इसी खतरे को देखते हुए इस इमारत को एक अभेद्य किले के रुप में तैयार किया जा रहा है. वहीं, अगले 3 से 4 वर्षों में इस मुख्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा.
फिलहाल, दिल्ली पुलिस की अलग-अलग विंग अलग-अलग जगहों से अपना काम संभालती हैं. नए मुख्यालय के बनने के बाद सभी टीमें, काउंटर टेररिज्म यूनिट, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) एक साथ काम करेंगी. साथ ही स्वाट (SWAT) कमांडो यूनिट और सिटी सस्पेक्ट सर्विलांस यूनिट भी यहीं मौजूद रहेंगी. सभी यूनिट्स के एक साथ होने से आपस में को-ऑर्डिनेशन तेजी से हो सकेगा.
इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए इमारत में एक एडवांस्ड वॉर रूम बनाया जाएगा. इस वॉर रूम में बड़ी डिजिटल स्क्रीन और लाइव सर्विलांस सिस्टम की सुविधा मिलेगी. सीनियर अधिकारी यहां बैठकर किसी भी बड़े ऑपरेशन या आतंकी घटना की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे. इस सिस्टम की मदद से महत्वपूर्ण मौकों पर त्वरित फैसले लेने में बड़ी मदद मिलेगी.
अपराधी और आतंकवादी संगठन अब डिजिटली अपने मुकाम को अंजाम दे रहे हैं. वे सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड ऐप्स और डार्क वेब के जरिए अपनी साजिशें रचते हैं. इस खतरे को ध्यान में रखते हुए एंटी टेरर हेडक्वार्टर में एक हाईटेक फॉरेंसिक लैब भी बनाया जाएगा. फॉरेंसिक लैब में जब्त मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क के डेटा की गहराई से जांच होगी, जिससे नेटवर्क का भंडाफोर करने में मदद मिलेगा.
एंटी टेरर मुख्यालय में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्वाट कमांडो को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. जवानों को शहरी आतंकवाद, बंधक संकट और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग मिलेगी. इसके अलावा मुख्यालय की छत पर एक विशेष हेलीपैड बनाने की योजना है. इस हेलीपैड की मदद से इमरजेंसी सिचुएशन में जवानों को तुरंत एयरलिफ्ट किया जा सकेगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें