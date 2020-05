नई दिल्ली : सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट शेयर करने के मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरूल इस्लाम (Zafarul Islam Khan Chairman of Delhi Minorities Commission) के खिलाफ दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल ने नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने जफरूल इस्लाम खान (Zafarul-Islam Khan) को उसका लैपटॉप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा कराने को कहा है, दिल्ली पुलिस ने जफरुल को इसके लिए 12 मई तक का समय दिया है. Also Read - लड़कियों से गैंगरेप की योजना बनाने वाले 'बॉयज लॉकर रूम' ग्रुप की CBI जांच की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर

बता दें यह पूरा विवाद जफरुल इस्लाम खान द्वारा सोशल मीडिया पर किए एक विवादित पोस्ट के चलते शुरू हुआ था. जफरुल इस्लाम ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिस दिन मुसलमान अरब देशों से अपने खिलाफ हो रहे जुल्मों की शिकायत कर देंगे ना, पूरी दुनिया में सैलाब आ जाएगा. जफरुल के इस पोस्ट पर भाजपा ने आपत्ति जताई थी और इसके साथ ही उनसे इस्तीफा मांगा था.

Zafarul-Islam Khan, Chairman of Delhi Minorities Commission issued notice by Delhi Police Special Cell. He has been asked to submit the laptop/mobile with which he posted the objectionable letter on social media, by 12th May: Delhi Police pic.twitter.com/lHt2S5TGMW

— ANI (@ANI) May 10, 2020