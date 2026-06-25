Muharram: मुहर्रम जुलूस पर दिल्ली में अलर्ट, 14 ड्रोन और 1100 पुलिसकर्मी होंगे तैनात, जानें देश में कहां-कहां सुरक्षा का कड़ा पहरा

मुहर्रम के अवसर पर दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में निकाले जाने वाले ताजिया जुलूस को लेकर पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. भीड़ और संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन और फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.

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राजधानी में सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है (image- AI)

मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान दिल्ली पुलिस 14 ड्रोन से निगरानी करेगी.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 1100 पुलिसकर्मी और 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने की तैयारी है.

संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल होगा.

पुलिस ने अमन समितियों और स्थानीय लोगों के साथ कई बैठकें कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है.

Muharram 2026: मुहर्रम पर 26 जून को निकलने वाले ताजिया जुलूस के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली समेत कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग और हाईटेक निगरानी की व्यवस्था की गई है. न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक, उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस जुलूस के दौरान एक हजार से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात करेगी तथा मुख्यालय से सुरक्षा बलों की 20 कंपनियों की मांग की गई है. राष्ट्रीय राजधानी में बड़े जुलूस मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी दिल्ली और पुरानी दिल्ली में निकाले जाते हैं. राष्ट्रीय राजधानी का उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका खासा संवेदनशील माना जाता है जिसके मद्देनजर पुलिस ने यहां व्यापक व्यवस्था की है. उत्तर पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राहुल अलवल ने बताया कि इलाके में ‘आशूरा’ के जुलूस को लेकर 1100 स्थानीय पुलिस कर्मियों को तैनात करने की योजना है और पुलिस मुख्यालय से सुरक्षा बलों की 20 कंपनियों की मांग की है. भीड़ पर नजर रखने के लिए 14 ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और आपराधिक तत्वों पर नजर रखने के लिए चेहरा पहचानने वाली तकनीक भी इस्तेमाल की जाएगी. डीसीपी के मुताबिक, जुलूस को सुचारू रूप से निकालने को लेकर अमन कमेटियों, भाइचारा समितियों, कैबल ऑपरेटरों और इलाके के प्रतिष्ठित लोगों के साथ थानेदार स्तर से लेकर डीसीपी स्तर तक 21 बैठकें की गई हैं.

उत्तर प्रदेश (UP):

Ians की खबर के मुताबिक, UP में मुहर्रम/आशूरा के लिए सुरक्षा सख्त की गई है. राज्य भर में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त बल तैनात है. लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में विशेष निगरानी, बैरिकेडिंग और अमन कमेटियों के साथ बैठकें की जा रही हैं. पिछले वर्षों के पैटर्न के अनुसार PAC की कंपनियां और केंद्रीय बलों का इस्तेमाल होता है. योगी सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं.

झारखंड (Jharkhand):

ptinews.com के मुताबिक, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) समेत राज्य में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है. ड्रोन, CCTV और फ्लैग मार्च का इस्तेमाल. संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात. रांची में भी हाई अलर्ट, जुलूस मार्गों पर निगरानी.

बिहार (Bihar):

राज्य सरकार ने सभी जिलों में सुरक्षा मजबूत करने, जुलूस लाइसेंसिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और सांप्रदायिक सद्भाव के निर्देश दिए हैं. पूर्णिया जैसे जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन और बंद रास्तों की एडवाइजरी जारी. खगड़िया में जुलूस निकाले जा रहे हैं, सुरक्षा पर फोकस है.

तेलंगाना (Telangana) हैदराबाद:

हैदराबाद में Bibi Ka Alam जुलूस की तैयारी में ट्रायल रन (हाथी के साथ) के लिए पुलिस कमिश्नर ने Ashur Khanas का दौरा किया. सुरक्षा, ट्रैफिक और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. पानी, बिजली, स्वास्थ्य और सफाई पर फोकस है, इशके लिए शिया संगठनों के साथ समन्वय है.

जम्मू-कश्मीर:

IGP ने मुहर्रम जुलूस के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी. पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, मोबाइल बंकर और बुलेट-प्रूफ वाहन तैनात. Srinagar में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम.

राजस्थान (Rajasthan):

जयपुर में ताजिया जुलूस सांस्कृतिक रूप से निकलते हैं (हाथियों के साथ). सामान्य रूप से पुलिस सुरक्षा, बैरिकेडिंग और निगरानी. प्रमुख शहरों में अमन कमेटी बैठकें.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh):

पिछले वर्षों में उज्जैन जैसे स्थानों पर बैरिकेडिंग और जुलूस मार्ग प्रबंधन देखा गया. वर्तमान में संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.

अन्य राज्यों में स्थिति:

अधिकांश राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि) में स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट और अमन कमेटियों के जरिए व्यवस्था. हैदराबाद और लखनऊ जैसे बड़े केंद्रों पर फोकस ज्यादा. देश भर में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ट्रैफिक एडवाइजरी और शांति समितियों की बैठकें आम हैं. (जानकारी जून 2026 की हालिया रिपोर्ट्स पर आधारित है)

इस्लामी केलेंडर के पहले महीने मुहर्रम महीने की 10 तारीख ‘आशूरा’ पर देश के अलग अलग हिस्सों में इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकाला जाता है. 680वीं ई. में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके करीबी साथियों को इराक के करबला में इसी तारीख को शहीद कर दिया गया था. इस साल शुक्रवार को ‘आशूरा’ है.