ISIS operative Abu Yusuf in delhi police 7 day custudy: दिल्‍ली पुलिस ने आज आईएसआईएस के संदिग्‍ध आतंकी अबू यूसुफ के पैतृक गांव उटुला के बधिया भसाही में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है. यूपी के बलरामपुर जिले में अबू यूसुफ का गांव है. वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकवादी को शनिवार को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस उसे रामपुर लेकर पहुंची. इसके बाद दिल्‍ली पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया और वापस दिल्‍ली लौट आई. Also Read - दिल्‍ली से मिलने नोएडा आई युवती से रेप, पूर्व परिचित ने फ्लैट में वारदात को दिया अंजाम

मध्य दिल्ली के रिज रोड इलाके में संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकवादी को शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से आईईडी बरामद किए गए थे. Also Read - पकड़े गए ISIS आतंकी के पास से 2 प्रैसर कुकर IED बम बरामद, पुलिस ने कहा- निशाने पर थी दिल्ली

अदालत के सूत्रों ने बताया कि आरोपी को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन सिंह राजावत के समक्ष पेश किया गया और दिल्ली पुलिस ने उसे आठ दिन के लिए हिरासत में दिये जाने का अनुरोध किया. पुलिस ने अदालत से कहा कि बड़े षडयंत्र का पता लगाने के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है. अदालत ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें आरोपी को 30 अगस्त को पेश किये जाने के निर्देश दिए. Also Read - ISIS आतंकी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली-उत्तर प्रदेश में अलर्ट, दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर जबर्दस्त चेकिंग

Balrampur: Delhi Police brought ISIS operative Abu Yusuf to his native village Badhya Bhaisahi in Utraula area. He was arrested after a brief encounter in Delhi last night. pic.twitter.com/FKPbprYcKu

— ANI UP (@ANINewsUP) August 22, 2020