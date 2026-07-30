CJP की फिर प्रदर्शन की चेतावनी के बाद पुलिस अलर्ट, जंतर मंतर पर कराई गई बैरिकेड्स वेल्डिंग

NEET पेपर लीक के बाद शांत हुआ आंदोलन एक बार फिर होने की CJP की चेतावनी के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर बैरिकेड्स वेल्ड करके सुरक्षा बढ़ा दी. समझौता टूटने का आरोप लगाते हुए CJP ने प्रदर्शन शुरू करने की धमकी दी है, जिसके जवाब में पुलिस ने जंतर मंतर को लगभग सील कर दिया.

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फोटो प्रतीकात्मक (image IANS)

CJP ने NEET मामले में समझौता टूटने का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर फिर प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी.

दिल्ली पुलिस ने तुरंत बैरिकेड्स को वेल्डिंग से मजबूत कर दिया और RAF सहित भारी सुरक्षा तैनात कर दी.

CJP मांग कर रही है कि सभी FIRs वापस ली जाएं, गिरफ्तार छात्र रिहा हों और नई FIRs दर्ज न हों.

36 दिन के धरने के बाद मंत्री के इस्तीफे से शांत हुआ आंदोलन अब फिर से शुरू होने की कगार पर है.

दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके मजबूत कर दिया है. यह कदम Cockroach Janta Party (CJP) के फिर से प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी के बाद उठाया गया है. CJP का आरोप है कि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने का वादा तोड़ा है. यह घटना NEET परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़े छात्र आंदोलन का हिस्सा है. indianexpress.com के मुताबिक, CJP ने 28 जुलाई को चेतावनी दी थी कि अगर सभी FIRs तुरंत वापस नहीं ली जातीं, तो वे अपना आंदोलन फिर शुरू कर देंगे. इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी. बैरिकेड्स को दोनों तरफ से लोहे से वेल्ड करके जोड़ दिया गया है. Rapid Action Force (RAF) की एक कंपनी और स्थानीय पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात हैं. Indian Express को पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह तैयारी किसी भी संभावित इकट्ठा होने को देखते हुए की गई है.

सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया

CJP ने पहले 36 दिनों तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था. मुख्य मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, जो NEET पेपर लीक मामले से जुड़ा था. 25 जुलाई को प्रधान के इस्तीफे के बाद यह प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया था. CJP का कहना है कि केंद्र के साथ हुए 25 जुलाई के समझौते का पूरा उल्लंघन हुआ है. CJP के प्रवक्ता अशुतोष रंका ने आरोप लगाया कि BJP शासित राज्यों में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने मांग की कि सभी FIRs वापस ली जाएं, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए, दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और BJP राज्यों की पुलिस द्वारा नई FIRs दर्ज करना बंद हो, और हस्ताक्षरित समझौते की कॉपी तुरंत साझा की जाए.

CJP ने देशभर में कानूनी सहायता सेल बनाने और SAAKSHI नाम का ऑनलाइन सबूत इकट्ठा करने वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद के लिए 1 करोड़ रुपये का कोष घोषित किया. सुप्रीम कोर्ट ने पहले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई थी और नाबालिगों को रिहा करने का आदेश दिया था.

प्रशासन किसी भी बड़े प्रदर्शन से बचना चाहता है

यह पूरा मामला NEET परीक्षा पेपर लीक से शुरू हुआ, जिसने पूरे देश में छात्रों में गुस्सा पैदा कर दिया. CJP जैसे समूहों ने इसे बड़े आंदोलन का रूप दिया. दिल्ली पुलिस का सुरक्षा उपाय दिखाता है कि प्रशासन किसी भी बड़े प्रदर्शन से बचना चाहता है. जंतर मंतर ऐतिहासिक रूप से प्रदर्शनों का केंद्र रहा है, इसलिए यहां सुरक्षा सख्त करना आम बात है.

CJP ने इसी मुद्दे पर 36 दिन तक जंतर मंतर पर धरना दिया. मंत्री के इस्तीफे के बाद सब शांत हुआ, लेकिन अब CJP कह रही है कि सरकार ने वादा नहीं निभाया और FIRs नहीं हटाईं. इसलिए पुलिस ने जगह को बंद कर दिया है, ताकि फिर भीड़ न इकट्ठी हो. यह घटना दिखाती है कि परीक्षा सुधार और छात्र मुद्दों पर अभी भी तनाव है. सरकार और प्रदर्शनकारी दोनों पक्ष अपने-अपने स्टैंड पर अड़े हैं.