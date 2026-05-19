दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली! AQI 208 पार, बढ़ते प्रदूषण पर GRAP-1 लागू

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 पहुंचने के बाद प्रशासन ने GRAP-1 लागू कर दिया है.

Published date india.com Updated: May 19, 2026 7:58 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली! AQI 208 पार, बढ़ते प्रदूषण पर GRAP-1 लागू
दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण.

Delhi GRAP-1: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. शहर की हवा लगातार खराब श्रेणी में पहुंच रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 208 के पार चला गया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP-1 लागू कर दिया है. इसका मकसद प्रदूषण को और ज्यादा खतरनाक स्तर तक पहुंचने से रोकना है.

दिल्ली-NCR के लोगों के लिए एक बार फिर प्रदूषण चिंता का बड़ा कारण बन गया है. राजधानी की हवा लगातार खराब होती जा रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 208 तक पहुंच गया है. इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने पूरे दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP-1 लागू करने का फैसला लिया है.

ये फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में भीषण गर्मी और हीटवेव की स्थिति भी बनी हुई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है. गर्म हवाओं और धीमी हवा की रफ्तार की वजह से प्रदूषक कण वातावरण में ज्यादा समय तक बने रह सकते हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

लगातार बढ़ रहा दिल्ली का AQI

अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली का AQI लगातार बढ़ रहा है और फिलहाल यह ‘Poor’ यानी खराब श्रेणी में पहुंच चुका है. मौसम एजेंसियों और IITM की भविष्यवाणी के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता इसी श्रेणी में बनी रह सकती है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन GRAP-1 लागू कर दिया है ताकि स्थिति और ज्यादा खराब न हो.

GRAP-1 लागू होने के बाद कई तरह की पाबंदियां लागू होंगी. होटल, रेस्तरां और खुले ढाबों में तंदूर जलाने के लिए कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक रहेगी. इसके अलावा डीजल जेनरेटर का उपयोग सिर्फ आपातकालीन और जरूरी सेवाओं तक सीमित किया जाएगा. सड़कों पर धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव बढ़ाया जाएगा और निर्माण स्थलों पर नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.