Air quality remains in very poor category in Delhi: दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की स्थिति अभी बेहद खराब है. मंगलवार सुबह में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है. वैसे राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को हवा की गति बढ़ने से प्रदूषक तत्वों के बिखर जाने के कारण वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ था. वहीं पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं जारी रहीं.

शहर का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 293 रहा जो 'खराब'' की श्रेणी में आता है. रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 364 था. दिल्ली में पीएम 2.5 प्रदूषक कणों में पराली जलाने की भागीदारी 40 प्रतिशत रही.

उल्लेखनीय है कि 0 और 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.

Air quality remains in ‘very poor’ category in Delhi; Visuals from near Commonwealth Games Village pic.twitter.com/o0RGO2DhLS

