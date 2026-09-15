दिल्ली के इन इलाकों में आज गुल रहेगी बिजली, जारी हुआ अलर्ट; चेक करें पूरी लिस्ट

दिल्ली में मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को कई इलाकों में कुछ घंटों के लिए बिजली सप्लाई बंद या प्रभावित रह सकती है. बिजली विभाग की ओर से यह कटौती ग्रिड को बेहतर बनाने और जरूरी रखरखाव के काम के लिए की जा रही है. मानसून के दौरान बारिश और उमस के कारण बिजली नेटवर्क पर दबाव बढ़ जाता है. ऐसे में पहले से मेंटेनेंस करने का मकसद अचानक होने वाले फॉल्ट और बिजली खराब होने की समस्या को कम करना है.
15 सितंबर को मोहन गार्डन, अलकनंदा, खानपुर और उत्तमनगर के कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. मोहन गार्डन में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:09 बजे तक भगवती गार्डन और रामा पार्क के कुछ ब्लॉक प्रभावित रहेंगे. वहीं सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मोहन गार्डन, सैनिक एन्क्लेव और ओम विहार के कुछ हिस्सों में बिजली बंद रह सकती है. अलकनंदा में गोविंदपुरी और कालकाजी के L-1 ब्लॉक में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक सप्लाई प्रभावित हो सकती है. खानपुर और उत्तमनगर के कई इलाकों में भी अलग-अलग समय पर कटौती रहेगी.
वसंतकुंज में 15 सितंबर को सबसे ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती का असर देखने को मिल सकता है. फोर्टिस अस्पताल, बिजवासन, महरौली, एयरोसिटी, घिटोरनी, महरौली की कुछ जगहों, वसंत कुंज के अलग-अलग पॉकेट और फूल मंडी में अलग-अलग समय पर सप्लाई रोकी जा सकती है. कुछ इलाकों में कटौती करीब एक घंटे की होगी, जबकि कुछ जगहों पर यह दो से चार घंटे तक रह सकती है. साकेत के पंचशील विहार, लाडो सराय और कुतुब गोल्फ कोर्स इलाके में भी मेंटेनेंस के कारण बिजली प्रभावित होगी. हौजखास के गौतम नगर में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली कटौती की जानकारी दी गई है.
मुंडका के जौहर विलेज, नांगलोई एक्सटेंशन, रानी खेड़ा रोड, तिलांगपुर कोटला, मुंडका ब्लॉक B, रतन बाग और लक्ष्मी पार्क कॉलोनी में अलग-अलग समय पर बिजली बंद रह सकती है. निजामुद्दीन इलाके में जफर नगर, सिद्धार्थ नगर, जंगपुरा एक्सटेंशन, नेहरू नगर और हरि नगर आश्रम में सप्लाई प्रभावित होगी. वहीं नेहरू प्लेस और सरिता विहार में भी कुछ इलाकों में बिजली कटौती रहेगी. द्वारका में सेक्टर 11, मटियाला, उत्तम नगर, चंदन पार्क, नंद विहार सेक्टर 16A और राजापुरी के कुछ हिस्सों में सुबह से दोपहर तक बिजली प्रभावित हो सकती है.
|इलाका
|प्रभावित क्षेत्र
|बिजली कटौती का समय
|मोहन गार्डन
|D भगवती गार्डन, A रामा पार्क, E और B भगवती गार्डन
|10:00 AM–1:09 PM
|मोहन गार्डन
|P2/P मोहन गार्डन, सैनिक एन्क्लेव, ओम विहार फेज 5
|11:00 AM–2:00 PM
|अलकनंदा
|गोविंदपुरी, L-1 ब्लॉक कालकाजी
|11:00 AM–2:00 PM
|खानपुर
|G विश्वकर्मा कॉलोनी
|11:09 AM–1:09 PM
|खानपुर
|B तिगरी एक्सटेंशन, I जेजे कॉलोनी, L2 देवली
|11:00 AM–2:00 PM
|उत्तमनगर
|C और D2 महिंद्रा पार्क
|10:00 AM–1:00 PM
|उत्तमनगर
|C उत्तम विहार
|11:00 AM–2:00 PM
|उत्तमनगर
|गुलाबी बाग, ओम विहार
|11:00 AM–3:00 PM
|वसंतकुंज
|फोर्टिस अस्पताल
|10:00 AM–12:00 PM
|वसंतकुंज
|नायक पुरा, बिजवासन
|10:00 AM–1:00 PM
|वसंतकुंज
|सेठ सराय, महरौली
|3:52 PM–5:52 PM
|वसंतकुंज
|एस्पेन बिल्डटेक, एयरोसिटी
|2:09 PM–4:09 PM
|वसंतकुंज
|घिटोरनी गांव, सेंट्रल पार्क
|2:09 PM–4:00 PM
|वसंतकुंज
|लक्खी नाथ कुटी, रूपम वाला कुंवा
|11:09 AM–12:39 PM
|वसंतकुंज
|पॉकेट A, नांगल देवत
|11:00 AM–1:00 PM
|वसंतकुंज
|VKJ फूल मंडी
|11:00 AM–3:00 PM
|वसंतकुंज
|वेस्ट एंड ग्रीन्स, रंगपुरी, रजोकरी
|11:00 AM–11:29 AM
|वसंतकुंज
|महिपालपुर गांव
|11:00 AM–2:00 PM
|साकेत
|H पंचशील विहार
|10:00 AM–1:00 PM
|साकेत
|नई बस्ती, लाडो सराय
|11:00 AM–2:00 PM
|साकेत
|कुतुब गोल्फ कोर्स, लाडो सराय
|11:00 AM–2:09 PM
|हौजखास
|गौतम नगर
|11:00 AM–12:30 PM
|मुंडका
|जौहर विलेज, नांगलोई एक्सटेंशन
|10:00 AM–12:00 PM
|मुंडका
|रानी खेड़ा रोड-रोहतक रोड
|9:00 AM–12:00 PM
|मुंडका
|तिलांगपुर कोटला
|1:00 PM–4:00 PM
|मुंडका
|B मुंडका
|11:00 AM–1:00 PM
|मुंडका
|रतन बाग, नांगलोई
|10:00 AM–1:09 PM
|मुंडका
|लक्ष्मी पार्क, कमरुद्दीन नगर, रणहोला
|10:00 AM–12:09 PM
|निजामुद्दीन
|जफर नगर, सिद्धार्थ नगर, जंगपुरा, नेहरू नगर
|10:00 AM–1:00 PM
|निजामुद्दीन
|M जंगपुरा, N साउथ एक्सटेंशन
|11:09 AM–2:09 PM
|निजामुद्दीन
|हरि नगर आश्रम
|10:09 AM–1:09 PM
|नेहरू प्लेस
|G कैलाश हिल, पूर्व कैलाश
|11:00 AM–12:30 PM
|सरिताविहार
|मदनपुर खादर
|11:00 AM–1:00 PM
|सरिताविहार
|B मोहन सहकारी औद्योगिक एस्टेट
|11:00 AM–12:00 PM
|द्वारका
|पॉकेट 4, सेक्टर 11
|11:00 AM–1:00 PM
|द्वारका
|सुभाष पार्क, मटियाला, नन्हे पार्क, विश्वास पार्क
|10:00 AM–1:00 PM
|द्वारका
|चंदन पार्क, नंद विहार सेक्टर 16A
|12:00 PM–3:00 PM
|द्वारका
|G राजापुरी, DWKT एक्सटेंशन
|11:00 AM–1:00 PM
|न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी
|जामिया नगर, ओखला
|10:00 AM–10:29 AM
|न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी
|पॉकेट 1, जसोला विहार
|11:00 AM–2:00 PM
|न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी
|सराय जलीना, ओखला
|11:00 AM–12:00 PM
|R.K. पुरम
|CGHC कॉलोनी, वसंत विहार
|10:00 AM–1:00 PM
|R.K. पुरम
|MES B.I. लाइन्स
|11:09 AM–1:09 PM
|R.K. पुरम
|ईस्ट ब्लॉक, रामकृष्ण पुरम
|11:00 AM–2:00 PM
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