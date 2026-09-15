दिल्ली के इन इलाकों में आज गुल रहेगी बिजली, जारी हुआ अलर्ट; चेक करें पूरी लिस्ट

Delhi Power Cut: 15 सितंबर को दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती रहेगी. इस आर्टिकल में हम आपको प्रभावित इलाकों और बिजली कटौती की टाइमिंग के बारे में बता रहे हैं.

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दिल्ली के इन इलाकों में गुल रहेगी बिजली (Image: Canva)

दिल्ली में मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को कई इलाकों में कुछ घंटों के लिए बिजली सप्लाई बंद या प्रभावित रह सकती है. बिजली विभाग की ओर से यह कटौती ग्रिड को बेहतर बनाने और जरूरी रखरखाव के काम के लिए की जा रही है. मानसून के दौरान बारिश और उमस के कारण बिजली नेटवर्क पर दबाव बढ़ जाता है. ऐसे में पहले से मेंटेनेंस करने का मकसद अचानक होने वाले फॉल्ट और बिजली खराब होने की समस्या को कम करना है.

मोहन गार्डन से अलकनंदा तक असर

15 सितंबर को मोहन गार्डन, अलकनंदा, खानपुर और उत्तमनगर के कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. मोहन गार्डन में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:09 बजे तक भगवती गार्डन और रामा पार्क के कुछ ब्लॉक प्रभावित रहेंगे. वहीं सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मोहन गार्डन, सैनिक एन्क्लेव और ओम विहार के कुछ हिस्सों में बिजली बंद रह सकती है. अलकनंदा में गोविंदपुरी और कालकाजी के L-1 ब्लॉक में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक सप्लाई प्रभावित हो सकती है. खानपुर और उत्तमनगर के कई इलाकों में भी अलग-अलग समय पर कटौती रहेगी.

वसंतकुंज और साकेत में भी पावर कट

वसंतकुंज में 15 सितंबर को सबसे ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती का असर देखने को मिल सकता है. फोर्टिस अस्पताल, बिजवासन, महरौली, एयरोसिटी, घिटोरनी, महरौली की कुछ जगहों, वसंत कुंज के अलग-अलग पॉकेट और फूल मंडी में अलग-अलग समय पर सप्लाई रोकी जा सकती है. कुछ इलाकों में कटौती करीब एक घंटे की होगी, जबकि कुछ जगहों पर यह दो से चार घंटे तक रह सकती है. साकेत के पंचशील विहार, लाडो सराय और कुतुब गोल्फ कोर्स इलाके में भी मेंटेनेंस के कारण बिजली प्रभावित होगी. हौजखास के गौतम नगर में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली कटौती की जानकारी दी गई है.

मुंडका, निजामुद्दीन और द्वारका में भी असर

मुंडका के जौहर विलेज, नांगलोई एक्सटेंशन, रानी खेड़ा रोड, तिलांगपुर कोटला, मुंडका ब्लॉक B, रतन बाग और लक्ष्मी पार्क कॉलोनी में अलग-अलग समय पर बिजली बंद रह सकती है. निजामुद्दीन इलाके में जफर नगर, सिद्धार्थ नगर, जंगपुरा एक्सटेंशन, नेहरू नगर और हरि नगर आश्रम में सप्लाई प्रभावित होगी. वहीं नेहरू प्लेस और सरिता विहार में भी कुछ इलाकों में बिजली कटौती रहेगी. द्वारका में सेक्टर 11, मटियाला, उत्तम नगर, चंदन पार्क, नंद विहार सेक्टर 16A और राजापुरी के कुछ हिस्सों में सुबह से दोपहर तक बिजली प्रभावित हो सकती है.

इलाकों और बिजली कटौती के समय की पूरी लिस्ट-