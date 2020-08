नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां राजघाट के समीप स्थित ‘राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र’ का उद्घाटन किया. महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (आरएसके) की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधीजी के चम्पारण ‘सत्याग्रह’ के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी. यह स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्‍मक (इंटरैक्टिव) अनुभव केंद्र होगा. Also Read - केरल विमान हादसा: सामने आया घटना के बाद का वीडियो, दो टुकड़ों में बंटा दिख रहा एयर इंडिया का विमान

आरएसके पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने वहां स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और केंद्र का अवलोकन किया. Also Read - Air India Express Plane Crash: पीएम मोदी ने की केरल सीएम से बात, शाह ने NDRF को दिए निर्देश; हेल्पलाइन नंबर जारी

Delhi: Prime Minister Narendra Modi watching a short video on ‘Swachh Bharat Mission’ at the Rashtriya Swachhata Kendra. Also Read - कल राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, 2017 में हुई थी घोषणा

Rashtriya Swachhata Kendra is an interactive experience center built to promote ‘Swachh Bharat Mission’. pic.twitter.com/KL0r7X5uBk

— ANI (@ANI) August 8, 2020