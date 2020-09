Delhi Pubs And Bars To Reopen Today: देश में जारी कोरोना संकट के बीच अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0) की शुरुआत हो चुकी है. Unlock के माध्यम से देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद जारी है. इस कड़ी में आज से दिल्ली के पब और बार में रौनक (Delhi Pubs And Bars Open News) लौट जाएगी. यानी आज से दिल्ली में पब और बार लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसके लिए पहले ही आदेश जारी कर चुकी है. हालांकि बार या पब की क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी. हालांकि दिल्ली के पब और बार (Delhi Pubs and Bars) को फिलहाल 30 सितंबर तक के लिए ट्रायल के आधार पर ही खोला जाएगा. इसके बाद फिर समीक्षा की जाएगी और सब कुछ ठीक रहता है तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है. Also Read - Corona Vaccine Update: कोरोना से जंग में झटका! इस वजह से रुका AstraZeneca की Covid Vaccine का ट्रायल

सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान

पब और बार में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखना होगा और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा. इसे लेकर क्लबों में खास बदलाव किए जा रहे हैं. हालांकि बार में शराब के साथ दिए जाने वाला चखना बाउल में दिया जाता था, वहीं अब कोरोना संक्रमण (Coronavirus News in Hindi) की वजह से अब एक सील पैक बॉटल में दिया जाएगा, जिसे गेस्ट खुद खोलेगा. Also Read - Coronavirus India Updates: कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड- पहली बार 90 हजार से ज्यादा मरीज आए सामने, मौत का आंकड़ा 70 हजार के पार पहुंचा

दिल्ली ताज होटल के फूड एन्ड बेवरेजेस के हेड हर्षल भवसार ने बताया, ’50 फीसदी गेस्ट को ही बैठने की इजाजत होगी, वहीं बार में खड़े होकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी, हमने बार काउंटर के सामने से बैठने की व्यवस्था हटा दी है. अब गेस्ट सिर्फ बार में लगी कुर्सियों पर ही शराब पी सकेंगे.’ उन्होंने बताया, ‘बार में एंट्री करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, वहीं सेनिटाइजेशन मशीन भी लगाई गई है. तापमान सामान्य होने पर ही बार के अंदर आने की इजाजत होगी.’

ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा

उन्होंने आगे बताया, ‘बार में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दी गई. वहीं गेस्ट बार कोड स्कैन करके आर्डर दे सकते हैं. गेस्ट जिस ग्लास को इस्तेमाल करेंगे उसे हम और उसे कायदे से सैनिटाइज करेंगे.’ हालांकि गेस्ट के बैग्स को डिस्इफेक्ट भी किया जाएगा, साथ ही गेस्ट बिना छुए तापमान भी नाप सकेंगे, जिसके लिए जगह जगह पर मशीन लगाई गई है. बार मे सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर सीटों में उचित दूरी बनाई गई है.

जारी की गई SOP

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस संबंध में एसओपी भी जारी की है. जिसके मुताबिक, बार और पब में स्टाफ के सिर्फ उन लोगों को ही काम करने की इजाजत होगी, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे. इसके साथ ही बार और पब में कुल कैपिसिटी के 50 फीसदी लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी. हालांकि कंटेनमेंट जोन में आने वाले बार, पब और क्लबों को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.