Delhi-Pune Flight: उड़ान भरने से पहले दिल्ली-पुणे SpiceJet फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप, जांच जारी

Delhi-Pune SpiceJet Flight: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) से महाराष्ट्र के पुणे जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट (SpiceJet Flight) में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया. इसके बाद फ्लाइट की बोर्डिंग रोक दी गई और बम स्क्वॉड टीम को बुलाकर सर्च अभियान चलाया गया.

A call regarding a bomb in Pune-bound Spicejet flight from Delhi was received before the takeoff. CISF & Delhi Police are on alert. Flight being checked at Delhi Airport: Delhi Police pic.twitter.com/nQLrtSOqlv — ANI (@ANI) January 12, 2023

