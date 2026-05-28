दिल्ली में बारिश का कहर! तूफान और बिजली गिरने से एयरपोर्ट पर उड़ानों की रफ्तार थमी

दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश और आंधी ने मौसम तो सुहाना कर दिया, लेकिन एयर ट्रैफिक पर बड़ा असर पड़ा. कई उड़ानें प्रभावित हुईं, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट और एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की अपील की.

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Delhi Rain News: दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश, धूलभरी आंधी और गरज-चमक के साथ हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई. हालांकि, इस बदले मौसम का असर राजधानी के हवाई यातायात पर भी साफ दिखाई दिया. खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हुई, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन और कई एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की.

दिल्ली एयरपोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जारी सूचना में कहा गया कि खराब मौसम और संभावित तूफान के चलते कुछ फ्लाइट्स के संचालन पर असर पड़ सकता है. एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि ग्राउंड स्टाफ और अन्य एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो. साथ ही यात्रियों से अपील की गई कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांच लें.

एयरपोर्ट प्रशासन ने ये भी सुझाव दिया कि भारी ट्रैफिक और मौसम से होने वाली देरी से बचने के लिए लोग दिल्ली मेट्रो जैसे वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करें. बारिश के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी.

खराब मौसम को देखते हुए इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस ने भी यात्रियों को अलर्ट जारी किया. इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दिल्ली के खराब मौसम का असर फ्लाइट शेड्यूल पर पड़ा है और कंपनी लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है. एयरलाइन ने यात्रियों से वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए अपनी उड़ान की जानकारी चेक करते रहने की अपील की.

वहीं, स्पाइसजेट ने भी कहा कि दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानों के आगमन और प्रस्थान दोनों प्रभावित हो सकते हैं. एयरलाइन ने यात्रियों से अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचने और अपडेट्स पर नजर बनाए रखने को कहा. बारिश और तेज हवाओं की वजह से दिल्ली-एनसीआर के तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई. पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और लू जैसी स्थिति का सामना कर रहे लोगों को इससे काफी राहत मिली. कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और हल्की ओलावृष्टि की भी खबरें सामने आईं.

भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने पहले ही दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों के लिए मौसम अलर्ट जारी किया था. विभाग ने चेतावनी दी थी कि कई जगहों पर तेज आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है.