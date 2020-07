नई दिल्‍ली: देश की राजधानी दिल्‍ली-एनसीआर और पास में लगे इलाकों में आज मंगलवार को दोपहर में करीब 2:30 बजे

तेज हवा और गरज के साथ बारिश हुई. राजधानी में मंगवार को दोपहर बाद काले-काले बादल आसमान में छा गए और

बारिश शुरू हो गई. इस दौरान बादल गरजते हुए सुनाई द‍ि‍ए . आईएमडी ने कहा हैै क‍ि कई राज्‍यों में भारी बारिश भी हो सकती है.

बता दें कि रविवार को दिल्ली में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश में चार लोगों की मौत हो गई थी.

मौसम विभाग ने एक दिन पहले बीते सोमवार को अगले दो दिन दिल्ली-एनसीआर समेत-आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश

का अनुमान है जताया था. राष्ट्रीय राजधानी में कुछ स्थानों पर अगले दो दिन में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने मौसम के पूर्वानुमान में कहा था, ”दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में बारिश

हो सकती है तथा कुछ-कुछ स्थानों पर भारी और बहुत भारी बारिश भी हो सकती है.

#WATCH Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Prithviraj Road. pic.twitter.com/fAGkqthU7J

— ANI (@ANI) July 21, 2020