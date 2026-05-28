Delhi Rain: दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश | देखें VIDEO

Delhi-NCR Rain: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में देर शाम अचानक ही मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गुरुवार शाम (28 मई) तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी. मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था.
मौसम विभाग को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं से इन इलाकों में मौसम बदलने की उम्मीद थी. IMD ने आने वाले कुछ घंटों के लिए दिल्ली-नोएडा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. साथ ही गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए रेड अलर्ट जारी किया था. मौसम विभाग ने शहर में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ आंधी-तूफान के साथ बिजली कड़कने और कहीं-कहीं ओले गिरने की आशंका भी जताई थी.
IMD के साइंटिस्ट अखिल श्रीवास्तव के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया था कि आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं के असर से पश्चिमी हिमालयी इलाके और आस-पास के मैदानी इलाकों में आंधी-तूफान की गतिविधि होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चल रही गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
#WATCH | Delhi witnesses a sudden change in the weather as rain lashes parts of the national capital.
Visuals from outside Terminal 4 of IGI airport. pic.twitter.com/jP0jt2qOQk
— ANI (@ANI) May 28, 2026
मौसम विभाग ने शुक्रवार 29 मई को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश और तूफान का अलर्ट किया है. IMD के मुताबिक, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, अयोध्या, झांसी, बहराइच और ललितपुर समेत कई इलाकों में तेज आंधी से साथ बारिश की संभावना है. हवा की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. राजधानी लखनऊ का तापमान 25 से 33 डिग्री के बीच रह सकता है.
#WATCH | Delhi witnesses a sudden change in the weather as rain lashes parts of the national capital.
Visuals from IGI Airport pic.twitter.com/4hhFy02xpK
— ANI (@ANI) May 28, 2026
IMD ने कई इलाकों में तेज हवाओं और खराब मौसम की चेतावनी भी दी है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आस-पास के इलाकों में हवा की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार कभी-कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.