  • Hindi
  • India Hindi
  • Delhi Rain Weather Changes Across Delhi Ncr Heavy Rain And Strong Dust Storm Hit Several Areas

Delhi Rain: दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश | देखें VIDEO

Delhi-NCR Rain News: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में हुई भारी बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है. जानिये मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए क्या अलर्ट जारी किया है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: May 28, 2026, 7:34 PM IST
Delhi Rain News
दिल्ली और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है. (Photo: AI)

Delhi-NCR Rain: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में देर शाम अचानक ही मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गुरुवार शाम (28 मई) तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी. मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था.

मौसम विभाग को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं से इन इलाकों में मौसम बदलने की उम्मीद थी. IMD ने आने वाले कुछ घंटों के लिए दिल्ली-नोएडा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. साथ ही गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए रेड अलर्ट जारी किया था. मौसम विभाग ने शहर में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ आंधी-तूफान के साथ बिजली कड़कने और कहीं-कहीं ओले गिरने की आशंका भी जताई थी.

और पढ़ें: Rain Alert: दिल्ली-NCR वालों को मिलेगी गर्मी से राहत! IMD ने दी खुशखबरी- जानें किन इलाकों में होगी बारिश

IMD ने क्या दिया था अपडेट?

IMD के साइंटिस्ट अखिल श्रीवास्तव के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया था कि आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं के असर से पश्चिमी हिमालयी इलाके और आस-पास के मैदानी इलाकों में आंधी-तूफान की गतिविधि होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चल रही गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

29 मई को कहां होगी बारिश?

मौसम विभाग ने शुक्रवार 29 मई को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश और तूफान का अलर्ट किया है. IMD के मुताबिक, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, अयोध्या, झांसी, बहराइच और ललितपुर समेत कई इलाकों में तेज आंधी से साथ बारिश की संभावना है. हवा की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. राजधानी लखनऊ का तापमान 25 से 33 डिग्री के बीच रह सकता है.

पंजाब, हरियाणा, यूपी का कैसा रहेगा मौसम?

IMD ने कई इलाकों में तेज हवाओं और खराब मौसम की चेतावनी भी दी है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आस-पास के इलाकों में हवा की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार कभी-कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.