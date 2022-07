Weather Update: मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आज उत्तराखंड में भारी बारिश होगी तो बिहार के लिए 2 अगस्त तक गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. झारखंड में आज से 2 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है. अगले पांच दिनों तक पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो और तीन अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज बारिश होने का पुर्वानुमान लगाया है.Also Read - Weather Update: IMD ने जारी किया बिहार और उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट, जानें देश के अन्य राज्यों के मौसम का ताजा हाल

मौसम विभाग के अनुसार, कल से यानी एक अगस्त से तीन अगस्त तक तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश होने का अनुमान है तो सोमवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और केरल में बारिश होने की संभावना है.

(iii) Very heavy rainfall activity likely over Sub-Himalayan West Bengal during 30th-31st July, over Bihar during 31st July-01st August and heavy rainfall over remaining parts of East & Northeast India during 30th July-02nd August and decrease thereafter.

