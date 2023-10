Delhi: BJP अध्यक्ष नड्डा, शाह की राजस्थान और एमपी के नेताओं के साथ हुई मीटिंग, उम्मीदवारों पर की चर्चा

नयी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी ) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने शेष उम्मीदवारों के नाम तय करने की कवायद के तहत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत राज्य के पार्टी नेताओं के साथ आज मंगलवार को लंबी बैठक कीं. वहीं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है.

करीब छह घंटे तक चली बैठक में राजे के अलावा केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल तथा भाजपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सी पी जोशी भी मौजूद रहें. जोशी राजस्थान के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल राजस्थान के कोटा और अजमेर संभाग का दौरा करेंगे और इन संभागों के सभी जिलों के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे.

