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Delhi Ration Card Online Apply Edistrict Portal Document Verification Process After Cm Rekha Gupta Revised Income Limit

दिल्ली में इस बार कैसे बनेगा राशन कार्ड? लोग कैसे-कहां भरेंगे फॉर्म, जानें कैसे जुड़ेगा परिवार के सदस्यों का नाम

Delhi Ration Card online apply 2026: दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए सालाना पारिवारिक आय की सीमा 1.20 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की. इसके साथ ही, राशन कार्ड बनवाने के लिए लोग 15 मई 2026 से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

दिल्ली में राशन कार्ड बनाने के लिए लोग ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.

Delhi Ration Card online apply 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राशन कार्ड से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं कीं. CM रेखा गुप्ता ने राशन कार्ड के आवेदकों की सलाना आय सीमा को 1.20 लाख से बढ़ाकर सीधे 2.5 लाख रुपये की है. वहीं, सरकार ने राज्य में करीब 7.71 लाख फर्जी और अपात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं, जबकि 3.72 लाख से अधिक पेंडिंग आवेदकों को नए नियमों के अनुसार दोबारा से अप्लाई करने का मौका दिया है.

CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स के तहत राशन कार्ड के लिए पात्र परिवारों की सालाना आय सीमा को 1.20 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की घोषणा की. सरकार के इस फैसले से अब उन मध्यम-कम आय वाले परिवारों को भी सस्ते राशन की सुविधा मिल सकेगी जो पहले इस दायरे से बाहर थे. इस नए नियम के साथ ही 15 मई से बड़े पैमाने पर नए कार्ड जारी करने का काम शुरू हो गया है.

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कितने राशन कार्ड पेंडिंग और कैंसिल हुए?

फेक राशन कार्ड की जांच के दौरान सरकार ने 7,71,384 फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उनके कार्ड कैंसिल किए. दूसरी ओर, सरकार के पास नए राशन कार्ड के लिए 3,72,367 और परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने के लिए 99,501 आवेदन पेंडिंग हैं. चूंकि इन आवेदकों की वित्तीय स्थिति समय के साथ बदल चुकी होगी, इसलिए सरकार इन सभी पेंडिंग आवेदकों को नए नियमों के तहत फिर से फ्रेश ऑनलाइन अप्लाई करने का अवसर दे रही है.

नए राशन कार्ड के लिए कहां- कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

दिल्ली के लोगों को अब राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकरी दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरह सेऑनलाइन कर दिया है. अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या परिवार के किसी सदस्य का नाम जुड़वाना या हटाना चाहते हैं, तो 15 मई 2026 से दिल्ली सरकार के ऑफिशियल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.delhigovt.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं, नए राशन बनवाने के लिए आवेदनकर्ता के पास, आधार कार्ड, रेसिडेंस प्रूफ, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट और परिवार के सभी सदस्यों की आधार डिटेल्स जमा करनी होंगी.

राशन कार्ड बनाने से पहले अधिकारी करेंगे जांच

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बार सरकार ने राशन कार्ड जारी करने से पहले बेहद सख्त जांच प्रक्रिया तैयार की है. राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद, सबसे पहले फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारी आपके ऑनलाइन डाक्यूमेंट्स को वेरिफाई करेंगे और जरूरत पड़ने पर आवेदक के घर पर वेरिफिकेशन भी करने आएंगे. दूसरे चरण में इन वेरिफाइड फाइलों को असिस्टेंट कमिश्नर चेक करेंगे, जिसके बाद जिला स्तर पर डीएम (District Magistrate) और स्थानीय विधायक की कमेटी इस पर अंतिम फैसला लेगी. आवेदन मंजूर होते ही आपका डिजिटल राशन कार्ड जनरेट हो जाएगा, जिसे आप सीधे पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे.

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