Red Fort Blast Case: लाल किला नहीं था पहला टारगेट, इस मंदिर को उड़ाने की थी साजिश, NIA की चार्जशीट में हुआ खुलासा

Red Fort Blast case: NIA की चार्जशीट के मुताबिक, नबी शाम करीब 6:37 बजे सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से निकला था. इसके बाद उसने कार चलाकर लाल मंदिर के पास पहुंचने की कोशिश की. वहां ट्रैफिक और पुलिस की मौजूदगी के कारण वह कार पार्क नहीं कर सका. उसे यू-टर्न लेना पड़ा

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लाल किले पर हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे. (ANI)

दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए कार ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की चार्जशीट में अहम जानकारियां सामने आ रही हैं. अब इस केस में एक अहम खुलासा हुआ है. NIA की चार्जशीट के मुताबिक, आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के शुरुआती टारगेट पर लाल किला नहीं था. उसका प्लान A तो एक मंदिर था. चार्जशीट के मुताबिक, आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी चांदनी चौक स्थित जैन दिगंबर मंदिर (लाल मंदिर) को उड़ाना चाहता था. हालांकि, सेंट्रल दिल्ली में ट्रैफिक और पुलिस की मौजूदगी के कारण उसे अपना प्लान बदलना पड़ा. इसके बाद वह लाल किले की तरफ गया, जहां कुछ ही मिनट बाद विस्फोट हुआ. लाल किले पर हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे.

NIA ने 9 सितंबर को चार्जशीट फाइल की है. इसके मुताबिक, उमर उन नबी ने विस्फोटकों से भरी अपनी i20 कार को पहले लाल मंदिर के पास ले जाकर पार्क करने की कोशिश की थी. जांच एजेंसी ने उसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए कई सबूत जुटाए हैं. इनमें गवाहों के बयान, फोरेंसिक सबूत, मोबाइल फोन से जुड़ी जानकारी और विस्फोटक तैयार करने की एक्टिविटी से जुड़े सामान शामिल हैं.

सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से निकली थी गाड़ी

NIA की चार्जशीट के मुताबिक, नबी शाम करीब 6:37 बजे सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से निकला था. इसके बाद उसने कार चलाकर लाल मंदिर के पास पहुंचने की कोशिश की. वहां ट्रैफिक और पुलिस की मौजूदगी के कारण वह कार पार्क नहीं कर सका. उसे यू-टर्न लेना पड़ा. फिर वह लाल किले की तरफ चला गया. इसके कुछ ही मिनट बाद करीब 6:50 बजे विस्फोट हो गया.

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नूंह में विस्फोटक बनाने का आरोप

जांच में यह भी सामने आया है कि लाल किले के पास विस्फोट से ठीक एक दिन पहले तक उमर उन नबी हरियाणा के नूंह में किराए के एक कमरे में रह रहा था.एक स्थानीय गवाह के मुताबिक, वह करीब 11 दिनों तक वहां रहा था. NIA का आरोप है कि इसी दौरान उसने विस्फोटक तैयार किए.

जांच एजेंसी ने नबी की गतिविधियों, उसके ठिकाने और वहां मौजूद सामान को लेकर कई गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. जांच में उसके मोबाइल फोन के इस्तेमाल और दूसरे संदिग्धों के साथ उसके संपर्क को भी खंगाला गया है.

यूरिन से यूरिया निकालकर बम बनाने की साजिश?

NIA की चार्जशीट में विस्फोटक बनाने के एक कथित तरीके का भी जिक्र है. एजेंसी के मुताबिक, नबी और एक अन्य आरोपी शाहीन सईद की पेन ड्राइव से कुछ PDF दस्तावेज बरामद हुए थे. इनमें यूरिया नाइट्रेट के जरिए विस्फोटक तैयार करने की एक विधि का उल्लेख था.

चार्जशीट के मुताबिक, इन दस्तावेजों में यूरिया निकालने की एक वैकल्पिक विधि का भी जिक्र था. जांच एजेंसी ने एक महिला गवाह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उसने नबी के कमरे में यूरिन से भरी एक पॉलीबैग देखी थी. कमरे से बदबू आने के कारण महिला ने कथित तौर पर नबी के दोस्त शोएब से इसकी शिकायत भी की थी.

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नए कपड़े खरीदने का सबूत भी जांच में शामिल

नूंह में रहने के दौरान नबी के एक रिश्तेदार के साथ खरीदारी करने जाने की जानकारी भी NIA की चार्जशीट में है. एजेंसी के मुताबिक, उसने एक टी-शर्ट, सफेद शर्ट और कार्गो पैंट खरीदी थी। इन कपड़ों की कीमत का भुगतान कैश में किया गया था. जांच एजेंसी ने इन खरीदारी को भी अपनी जांच में महत्वपूर्ण सबूत माना है. NIA यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले से पहले नबी और उसके सहयोगियों ने किस तरह तैयारी की और किन लोगों से संपर्क किया था.

लाल किले की कई बार रेकी कर चुका था नबी

चार्जशीट में लाल मंदिर को शुरुआती निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है, लेकिन NIA के मुताबिक उमर उन नबी की लाल किले में दिलचस्पी पहले से थी. जांच एजेंसी ने पाया कि उसने 2023 से 2025 के बीच लाल किले का 12 बार दौरा किया था. उसकी आखिरी यात्रा 1 मई को हुई थी, यानी धमाके से करीब छह महीने पहले. NIA को शक है कि ये यात्राएं महज घूमने या पर्यटन के लिए नहीं थीं, बल्कि हमले की तैयारी के लिए रेकी का हिस्सा थीं.

जांच में यह भी सामने आया कि नबी और उसके सहयोगी लाल किले की इन यात्राओं के दौरान अपने मोबाइल फोन बंद कर देते थे. एजेंसी को आशंका है कि ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उनकी डिजिटल लोकेशन और गतिविधियों का रिकॉर्ड सामने न आए.

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