  • Hindi
  • India Hindi
  • Delhi Red Fort Blast Probe Terrorists Module Planning To Target A Global Coffee Chain In Delhi And Other Cities

Delhi blast probe: सुरक्षा एजेंसियों ने किया बड़ा खुलासा, दिल्ली में धमाके के अलावा ये भी था आतंकियों का प्लान, निशाने पर क्या था?

आतंकी गाजा में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन्स से जुड़े लोगों को भी संदेश देना चाहते थे इसलिए एक खास ब्रांड को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे जिसे यहूदी प्रभाव का प्रतीक माना जाता है.

Published date india.com Published: January 31, 2026 2:49 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Delhi blast probe: सुरक्षा एजेंसियों ने किया बड़ा खुलासा, दिल्ली में धमाके के अलावा ये भी था आतंकियों का प्लान, निशाने पर क्या था?

Delhi blast probe: 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच जारी है. इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं. जांच में पता चला है कि आतंकी केवल दिल्ली को ही दहलाने की योजना नहीं बना रहे थे. आतंकियों की योजना दूसरे शहरों में भी एक ग्लोबल कॉफी चेन के आउटलेट्स पर हमला करने की थी ताकि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक असर ज्यादा से ज्यादा किया जा सके.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, आतंकी गाजा में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन्स से जुड़े लोगों को भी संदेश देना चाहते थे इसलिए एक खास ब्रांड को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे जिसे यहूदी प्रभाव का प्रतीक माना जाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉफी चेन चीफ एग्जीक्यूटिव एक यहूदी थे इसलिए आतंकियों ने इसे अपनी हिट लिस्ट में रखा था.

आरोपियों से जारी है पूछताछ

इस मामले में गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों से लगातार पूछताछ के दौरान ये जानकारी सामने आई. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तीन मेडिकल प्रोफेशनल थे. ये जम्मू और कश्मीर के मुज़म्मिल अहमद गनई, अदील अहमद राथर और उत्तर प्रदेश की शाहीन सईद थे. डॉक्टरों ने अधिकारियों को बताया कि टारगेट चुनने को लेकर मॉड्यूल के अंदर मतभेद था.

रिपोर्ट में बताया गया है कि कई सदस्यों ने आम नागरिकों की जगहों पर हमला करने का विरोध किया था वे चाहते थे कि कोई भी कार्रवाई जम्मू और कश्मीर में सिर्फ़ सुरक्षा बलों तक ही सीमित रहे. लेकिन, धमाके में मारे गए कार सवार हमलावर के रूप में पहचाने गए उमर-उन-नबी ने घाटी के बाहर हमले करने पर जोर दिया था ताकि इसका ज्यादा असर हो सके. उमर-उन-नबी और उसके साथियों ने बड़े शहरों में कॉफी चेन आउटलेट्स पर हमलों से अपने संदेश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की योजना तैयार की थी.

पूछताछ में ये भी सामने आया कि आरोपी बैन आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े थे. उमर-उन-नबी 6 दिसंबर के आसपास एक बड़ा हमला करने का भी इच्छुक था जिस दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है.

यह आतंकवादी एक बड़ी और सुनियोजित योजना के तहत काफी समय से हमले की साजिश रच रहे थे. कार ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को संदिग्ध आतंकवादी मुजम्मिल से पूछताछ में ये भी पता चला था कि इस मामले के तार जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

बता दें कि 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास पर एक सफेद हुंडई आई-20 कार में विस्फोट हुआ था जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और लगभग दो दर्जन घायल हो गए थे. डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि विस्फोट के समय उमर उन नबी उर्फ उमर मोहम्मद इस कार को चला रहा था. यह धमाका फरीदाबाद में एक स्थान से अमोनियम नाइट्रेट समेत 2,900 किलो विस्फोटक जब्त करने के कुछ घंटों बाद हुआ था.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.