दिल्ली में अब नहीं अटकेंगे बिजली-पानी और सड़क के काम, रेखा गुप्ता सरकार ने MCD को दे दी ये ताकत
दिल्ली नगर निगम में विकास के कामों और योजनाओं को फाइलों की उलझन से मुक्त कर सीधे जमीन तक पहुंचाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला लिया है.दिल्ली नगर निगम (MCD) कमिश्नर के वित्तीय अधिकारों में इजाफा कर दिया गया है. अब कमिश्नर अपने स्तर पर ही 50 करोड़ रुपये तक की योजनाओं और विकास कामों को मंजूरी दे सकेंगे. इससे न सिर्फ निर्णय-प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कर जनता को सीधा लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा.
फिलहाल दिल्ली नगर निगम कमिश्नर को सिर्फ 5 करोड़ रुपये तक की योजनाओं और कार्यों को स्वीकृत करने का ही अधिकार है.इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी के लिए पहले निगम की स्थायी समिति से पारित कराना पड़ता था. इसके बाद निगम के सदन से अंतिम मंजूरी लेनी होती थी. इस बहुस्तरीय प्रक्रिया की वजह से कई विकास कार्यों को अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता था. लेकिन, सरकार का यह कदम सुशासन, विकास और जनसुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
MCD कमिश्नर के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये तक किए जाने से योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया अधिक सरल, त्वरित और प्रभावी हो सकेगी. इससे बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को तय समयसीमा में पूरा कर नागरिकों तक उनका प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना संभव हो सकेगा.
इस फैसले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “दिल्ली के विकास के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता है. इस कदम के बाद सड़कों, नालों, सफाई व्यवस्था, सामुदायिक सुविधाओं और अन्य बुनियादी नागरिक सेवाओं से जुड़े कार्य अब पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से पूरे होंगे.”
दिल्ली की CM ने कहा, “इस फैसले से लंबे समय तक पेंडिंग रहने वाली परियोजनाओं में तेजी आएगी. इससे नागरिकों को दैनिक जीवन में आने वाली असुविधाओं से राहत मिलेगी. साथ ही विकास कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन से संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा.सार्वजनिक धन की प्रभावशीलता भी बढ़ेगी.”
