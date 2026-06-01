दिल्ली में अचानक बदल गये कई मेट्रो स्टेशन-जगहों के नाम, जानें अब क्या कहलाएंगे- यहां है पूरी लिस्ट

Delhi Metro Stations Rename: देश की राजधानी दिल्ली में अचानक ही कई मेट्रो स्टेशनों के नाम बदल

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Delhi Metro Stations Rename: देश की राजधानी दिल्ली में अचानक ही कई मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले गये. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने कई मेट्रो स्टेशनों और जगहों के नाम बदलने के फैसले को मंजूरी दी. जिन स्टेशनों के नाम बदले गये, उनमें रोहिणी ईस्ट, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन, द्वारका मेट्रो स्टेशन और ब्रिटानिया चौक शामिल हैं. हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई ‘स्टेट नेम्स अथॉरिटी’ की बैठक में ये फैसले लिये गये. रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम अब ‘डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल मेट्रो स्टेशन’ होगा, जबकि द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर ‘द्वारका-ककरोला मेट्रो स्टेशन’ कर दिया जाएगा. सरकार ने रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर ‘रोहिणी मेट्रो स्टेशन’ करने को भी मंजूरी दे दी है.

किन-किन स्टेशनों, जगहों के बदले नाम?

रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन → रोहिणी मेट्रो स्टेशन

रोहिणी वेस्ट: डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन

द्वारका मेट्रो स्टेशन → द्वारका-ककरोला मेट्रो स्टेशन

ब्रिटानिया चौक, शकूरपुर → अश्विनी चोपड़ा (मिन्ना) चौक

बेगमपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स → अटल खेल परिसर

ज्वालापुरी में बन रहा हॉस्पिटल → बाबा रामदेवजी महाराज हॉस्पिटल

रोहिणी ईस्ट मेट्रो का नया नाम क्या?

अधिकारियों ने कहा कि नाम बदलने का मकसद पब्लिक जगहों को लोकल पहचान और जानी-मानी हस्तियों से जोड़ना है. सबसे बड़े बदलावों में से एक रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर डॉ. बीआर अंबेडकर के नाम पर रखना है. सरकार ने कहा कि इस कदम से हॉस्पिटल के पास होने की वजह से आने-जाने वालों के लिए स्टेशन की पहचान और साफ हो जाएगी. मीटिंग के दौरान एक और प्रपोजल को मंजूरी मिली, जिसमें द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर ‘द्वारका-ककरोला मेट्रो स्टेशन’ करना था. शकुरपुर में ब्रिटानिया चौक का भी नया नाम अब ‘अश्विनी चोपड़ा (मिन्ना) चौक’ हो गया. अश्विनी चोपड़ा एक पत्रकार और करनाल से पहले MP थे.

बेगमपुर में ‘अटल खेल परिसर’ को मंज़ूरी

रोहिणी के बेगमपुर में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ‘अटल खेल परिसर’ रखा जाएगा. कॉम्प्लेक्स में पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति लगाने के प्रपोजल को भी मंजूरी दी गई. सरकार ने ज्वालापुरी में बन रहे एक हॉस्पिटल का नाम ‘बाबा रामदेवजी महाराज हॉस्पिटल’ रखने के प्रपोजल को भी मंजूरी दे दी है.

क्यों लिया गया नाम बदलने का फैसला?

दिल्ली सरकार ने कहा कि इन बदलावों का मकसद पब्लिक जगहों और मेट्रो स्टेशनों को लोकल जगहों, आस-पड़ोस की पहचान और जानी-मानी हस्तियों से जोड़ना है. अधिकारियों ने कहा कि रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने समेत कुछ बदलावों का मकसद स्टेशन के नामों को यात्रियों के लिए आस-पास की जगहों और संस्थानों से पहचानना आसान बनाना भी था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस काम का मकसद दिल्ली के सामाजिक और ऐतिहासिक माहौल से जुड़ी हस्तियों और जगहों को पहचान देना है. उन्होंने कहा, ‘दिल्ली सिर्फ देश की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी नहीं है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक सोच को भी दिखाती है.’