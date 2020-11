Delhi reports 7340 new COVID19 cases: देश की राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में कोरोना संक्रमण के मामले की रफ्तार तेज बनी हुई है. आज यानि शनिवार को COVID-19 के 7340 नए case सामने आए हैं. अब सक्रिय मरीजों की संख्‍या 44,456 है. Also Read - दिल्ली के लिए मुश्किल होगी आज की रात, बेहद गंभीर हो जाएगी पहले से ही खराब प्रदूषण की स्थिति

हालांकि, रिकवरी भी काफी अच्‍छी है और 24 घंटे में recoveries/discharges/migrations मरीजों की संख्‍या 7117 है, लेकिन 96 मरीजों की मौत हो गई है. Also Read - भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्‍तानी सैनिकों की मौतों का आंकड़ा बढ़कर 11 हुआ, 16 घायल

दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण 7,340 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 4.8 लाख से अधिक हुई. 96 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 7,519 तक पहुंच गई है. Also Read - अपनी विचारधारा को प्राथमिकता देने की बात ने देश की लोकतांत्रिक व्‍यवस्‍था को बड़ा नुकसान पहुंचाया: मोदी

A total of 54,28,472 tests done so far, including 19,635 RTPCR/CBNAAT/TrueNat tests and 30,010 Rapid antigen tests conducted today: Government of Delhi https://t.co/Z8PM3BBBcR

