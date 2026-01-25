Hindi India Hindi

Delhi Republic Day Traffic Advisory Road Closures And Diversions On January 26

Republic Day Traffic Advisory: 26 जनवरी को दिल्ली में बदलेगा ट्रैफिक प्लान, पुलिस की एडवाइजरी जारी, इन रास्तों से रहें दूर

Delhi-NCR Traffic Advisory: 26 जनवरी 2026 को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी और एनसीआर में व्यापक ट्रैफिक व्यवस्था और सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं. यात्रा से पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी पर एक नजर जरूर डालें.

Delhi-NCR Republic Day Traffic Advisory: भारत का 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को पूरे देश में उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाएगा. इस अवसर पर राजधानी दिल्ली में भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता की झलक देखने को मिलेगी. परेड और उससे जुड़े कार्यक्रमों को सुचारु और सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

गणतंत्र दिवस परेड का समय और रूट

गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाएगी. इसके अलावा नेशनल वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट पर सुबह 9:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा.

परेड का निर्धारित मार्ग

विजय चौक → कर्तव्य पथ → ‘C’ हेक्सागन → नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा → तिलक मार्ग → बहादुर शाह जफर मार्ग → नेताजी सुभाष मार्ग → लाल किला.

दिल्ली में प्रमुख ट्रैफिक प्रतिबंध

परेड को देखते हुए कई प्रमुख सड़कों पर यातायात पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रहेगा.

कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक यातायात 25 जनवरी शाम 6 बजे से परेड समाप्त होने तक बंद रहेगा.

25 जनवरी रात 10 बजे से रफी मार्ग, जनपथ और मान सिंह रोड पर कर्तव्य पथ से क्रॉस ट्रैफिक की अनुमति नहीं होगी.

C-हेक्सागन, इंडिया गेट को 26 जनवरी सुबह 9:15 बजे से तब तक बंद रखा जाएगा, जब तक परेड तिलक मार्ग पार नहीं कर

लेती.

लेती. सुबह 10:30 बजे से तिलक मार्ग, बहादुर शाह ज़फर मार्ग और सुभाष मार्ग दोनों दिशाओं में बंद रहेंगे.

वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था

अगर यात्रा टालना संभव न हो, तो ट्रैफिक पुलिस ने नॉर्थ-साउथ और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए कई वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं, जिनमें रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, राजघाट, मथुरा रोड, लोधी रोड और वंदे मातरम् मार्ग शामिल हैं. नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वालों के लिए भी अलग-अलग वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो.

NCR शहरों के लिए एडवाइजरी

नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद से दिल्ली आने-जाने वालों पर भी प्रतिबंध लागू रहेंगे.

नोएडा से दिल्ली आने वाले सभी गुड्स व्हीकल्स पर रोक रहेगी और प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर डायवर्जन लागू होंगे.

गुरुग्राम से दिल्ली में 25 जनवरी रात 9 बजे के बाद भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे.

फरीदाबाद-दिल्ली बॉर्डर के कई मार्ग बंद रहेंगे और भारी वाहनों को KGP/KMP एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

अन्य अहम निर्देश

26 जनवरी सुबह 7 बजे के बाद कुछ इलाकों में TSR और टैक्सी के प्रवेश पर रोक रहेगी.

25 जनवरी रात 9 बजे से परेड समाप्त होने तक HTV/MGV/LGV (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे.

ड्रोन, पैराग्लाइडर और अन्य हवाई उपकरण उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

कई स्थानों पर सिटी बस सेवाओं के टर्मिनेशन पॉइंट सीमित कर दिए गए हैं, जिनमें ISBT कश्मीरी गेट, सराय काले खां, तिस हजारी कोर्ट और प्रगति मैदान शामिल हैं.

यात्रियों के लिए सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे यात्रा पहले से प्लान करें, पर्याप्त समय लेकर निकलें और परेड रूट से सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक दूरी बनाए रखें. ट्रैफिक अपडेट के लिए पुलिस के फेसबुक पेज, X हैंडल और हेल्पलाइन से जुड़े रहने की भी सलाह दी गई है.

Add India.com as a Preferred Source